41 denuncias de acoso laboral se han registrado en cuatro meses

41 denuncias por acoso laboral se han registrado desde que está vigente la Ley Orgánica Reformatoria del Servicio Público y al Código de Trabajo, que tipifica el acoso laboral, informó este 13 de marzo del 2018, el ministro de Trabajo, Raúl Ledesma.

La reforma legal que tipifica como delito el acoso laboral se encuentra en vigencia desde el 9 noviembre del 2017, según el Registro Oficial.



El titular de Trabajo hizo esta declaración en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Ledesma acotó que la cifra de denuncias “no representa la realidad” e instó a los legisladores a “impulsar los derechos de los trabajadores para que pierdan el miedo a denunciar”.



La Ley Orgánica Reformatoria del Servicio Público y al Código de Trabajo establece que se considerará acoso laboral todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona que ocasione menoscabo, maltrato, humillación o un perjuicio en la situación laboral.



Este comportamiento se sanciona, tanto si se comete dentro del lugar de trabajo como fuera, es decir en paseos, capacitaciones, y otros. El hostigamiento no es solo del jefe al subordinado, puede ser también entre compañeros de trabajo o incluso en contra del superior. Otra condición es que debe haber un comportamiento reiterado.



La Ley establece que para denunciar el acoso el agredido debe presentar pruebas. Sin embargo, por la ausencia de evidencias, algunos trabajadores no lo hacen.



Ricardo, trabajador privado, relató que recibía insultos y amenazas de parte de su jefa, “comportamientos que no son fáciles de demostrar”, aseguró en un sondeo web que realizó este Diario en febrero del 2018.



Otro elemento que afecta a la denuncia es la falta de asesoría. Angie, servidora pública ha sido víctima de acoso y no ha denunciado, porque considera que en estos casos es difícil que un trabajador gane. "Debería contratar un abogado y gastar mucho dinero”, afirmó mediante el mismo sondeo.



La primera instancia donde la víctima debe reportar hechos de acoso es el área de Recursos Humanos de su empresa. Si no cuenta con esta dependencia o no hay respuesta, la denuncia se debe hacer en el Ministerio de Trabajo.