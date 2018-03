Déficit actuarial del IESS se ahonda, sin aporte estatal

Volrisk Consultores Actuariales entregó en julio del 2016 el análisis y aprobación de los estudios actuariales realizados por la Dirección Actuarial y de Investigación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Ahí se incluyeron los seguros de pensión, salud, riesgos del trabajo y campesino. La fecha de corte fue diciembre del 2013.

Para la medición de ingresos y gastos de todos los fondos se proyectó el número de afiliados activos. No obstante, fue un cálculo sobreestimado. Para el 2016 se proyectaron 713 313 afiliados adicionales a los reales. Esto generó, por ejemplo, una sobreestimación en los ingresos del fondo de pensiones del 22,95%.



Pese a ello, tanto en los fondos de pensiones y de salud se prevén déficits para el año 2053 y 2033, respectivamente. En el caso de pensiones se calcula un déficit de USD 20 464 millones. Sin embargo, para la fecha de cálculo (2013) aún se mantenía el aporte fijo del Estado del 40%. Sin ese aporte, la misma consultora estimó en otro informe que el déficit alcanzará los USD 62 767 millones. Expertos actuariales han señalado que con el ritmo de desinversión actual de los recursos en el fondo de pensiones, este tendría una vida de cinco años. Trabajadores y jubilados presentaron demandas de inconstitucionalidad al retiro del aporte estatal que efectuó, vía reforma, la Asamblea en el 2015. El presidente Lenín Moreno señaló ayer que espera que la Corte restituya el aporte responsable del Gobierno a la seguridad social.



En salud, los recursos apenas alcanzarán solo hasta el 2020, según Volrisk, que calcula un déficit para este fondo de USD 9 075 millones en 2030. Pero para la fecha de evaluación aún no se realizaba el cambio de aportes que subió la tasa a pensiones, pese a que en 2021 se ubicará en 5,16%, por debajo de la tasa inicial.



Pensión tendrá un déficit de 20 000 millones



El estudio de Volrisk ratificó el déficit del Fondo de Pensiones, calculado por la Dirección Actuarial del IESS en USD 20 464 millones para el 2053. Para la valoración se tomó en cuenta una tasa de aportación de 9,44% y el 40% que aportaba el Estado. El informe detalla que la tasa de cotización que cubriría el sistema por los siguientes 40 años sería del 12,41%. No obstante, con el cambio en las aportaciones realizado en 2015, la tasa se ubica actualmente en 7,56% y para 2021 quedará fijada en 10,36%. Adicionalmente, según otro informe de la consultora sobre el impacto de la reforma a la Ley de Seguridad Social –que eliminó el 40% de aporte fijo del Estado y modificó el incremento de las pensiones conforme a la inflación– el déficit se incrementó a USD 62 767 millones. El estudio recomienda aumentar la edad de jubilación e incrementar las aportaciones.





Un fondo con superávit de USD 2 291 millones



El fondo de riesgos del trabajo tendrá un superávit de USD 2 291,8 millones para el 2053, confirma el análisis de Volrisk sobre el estudio actuarial interno del IESS. No obstante, el último año en el que se percibirá un superávit anual, con ingresos superiores a los egresos, es el año 2034. El informe señala que la tasa de aportación de 0,55%, vigente en 2013, cubre las prestaciones por los siguientes 40 años. Sin embargo, el cambio en las aportaciones de los afiliados, realizado en 2015 para contribuir a la sostenibilidad del fondo de salud, disminuyó la tasa de aportes a riesgos del trabajo de 0,55% a 0,20%. En 2021 la tasa quedará fijada en 0,38%, lo cual afecta la situación financiera del fondo. El estudio recomienda como alternativas modificar el incremento de las pensiones, debido a que no estaban ligados a la inflación e incluso eran superiores a la inflación de largo plazo esperada. También aconseja mejorar la tasa de inversión mediante estudios.



Salud cuenta con recursos solo hasta el 2020



El Fondo de Salud tendrá suficientes recursos para cubrir los egresos prestacionales hasta el año 2020, detalla el estudio de Volrisk. Desde el primer año de proyección (2014) existe un déficit anual, siendo los egresos superiores a los ingresos. Para 2033, según los cálculos actuariales, el déficit será de USD 9075 millones. El estudio señala que la tasa de cotización que cubriría el sistema actual del seguro general de salud por los siguientes 20 años sería de 7,62%. En 2015 la contribución a este fondo subió de 5,71% a 9,94% para subsanar la situación financiera del seguro. Pero, para 2021 la tasa quedará en 5,16%, un nivel menor al que tenía inicialmente. El informe recomienda analizar las prestaciones externas y de ser posible bajar el gasto, reducir el subsidio cruzado con el seguro de riesgos del trabajo, enfatizar el modelo preventivo y subir las aportaciones.



Se recomienda incremento a edad de jubilación



El análisis sobre el Seguro Social Campesino indica un superávit actuarial de USD 48,7 millones al 2033. Sin embargo, el último año sobre el cual se estima que los ingresos serán superiores a los egresos es el 2025. El fondo tiene los suficientes recursos para cubrir los egresos por prestaciones hasta el último año en el horizonte de análisis de este estudio, el año 2033, asegura el informe.



Volrisk recomienda impulsar la contribución al financiamiento del Seguro Social Campesino, por parte de los seguros públicos y privados; observar cómo se están determinando las políticas para incentivar la afiliación en el seguro. Adicionalmente, se aconseja considerar un incremento en la edad de jubilación, debido a que se observa a futuro un incremento más rápido de los egresos, en relación a las contribuciones. De igual manera, sugiere observar y analizar las patologías que generan mayores egresos de salud y adoptar medidas preventivas.