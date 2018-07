Defensoría del Pueblo aplaude decisión en caso Chevron Texaco

LEA TAMBIÉN

La Defensoría del Pueblo aplaudió hoy miércoles 11 de julio del 2018 la decisión de la Corte Constitucional que rechazó la acción extraordinaria de protección interpuesta por la empresa Chevron Texaco y ratificó una sentencia por daños ambientales ocasionados en la Amazonía ecuatoriana.

La Corte Constitucional de Ecuador, que es la última instancia y el máximo órgano de control legal del país, anunció el martes 10 de julio que descartó el recurso de Chevron al considerar que no ha habido vulneración de los derechos de la petrolera en el juicio por el que estaba acusada de graves daños ambientales y sociales.



En un comunicado, la Defensoría afirma que "la sentencia constituye un avance en la protección y defensa de los derechos, no solo de las personas y colectivos afectados por las operaciones de Chevron Texaco, sino que también establece algunos parámetros constitucionales que deben ser considerados por el Estado al momento de analizar y resolver temas ambientales y de la naturaleza".



Indígenas y habitantes de la Amazonía afectados por contaminación ambiental en Ecuador calificaron hoy miércoles de "histórico" el fallo de la Corte Constitucional del país, que desechó el recurso extraordinario de protección interpuesto en 2014 por la petrolera estadounidense.



"Hoy para nosotros ha llegado un día de alegría, no simplemente por esta sentencia, sino porque sabemos y creemos que Chevron tiene que remediar, reparar, todos los daños ambientales realizados en la Amazonía, los daños culturales. Solo allí podremos decir que hemos logrado el objetivo final", dijo Justino Piaguage, presidente de la nacionalidad siekopai.



El fallo supone que se mantiene la sentencia de la Corte Nacional de Justicia que en 2011 ratificó la condena a la petrolera y le obligó a pagar USD 9 500 millones para reparar los daños originados por un vertido que afectó 500 000 hectáreas de la selva ecuatoriana.



Por su parte, el portavoz de Chevron para América Latina, James Craig, defendió la tesis de su compañía y remarcó que el dictamen de la Corte Constitucional forma parte de un presunto complot para perjudicar a la petrolera.



El daño fue causado por Texaco, luego adquirida por Chevron, por lo que los demandantes trasladan a esta firma la responsabilidad y dado que no tiene operaciones en Ecuador la han elevado el caso y presentado demandas judiciales en tribunales de otros países.