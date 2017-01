La cuña de Cynthia Viteri ‘Soy la única mujer en la papeleta' genera rechazo de dos candidatas a la Vicepresidencia

“Búscame en la papeleta, soy la única mujer”. Ese es el mensaje final de un spot de Cynthia Viteri que se ha difundido en las redes sociales y medios comunicación como parte de su campaña presidencial.

Pero justamente ese mensaje que da término al video de 21 segundos de duración, generó la protesta de las dos postulantes a la vicepresidencia. Doris Quiroz (Compromiso Social) y Monserrate Bustamante (Acuerdo Nacional por el Cambio) cuestionaron que se difunda que Viteri es la única figura femenina en la papeleta, cuando ellas aparecerán en el segundo casillero debajo de los presidenciales Iván Espinel y Paco Moncayo, respectivamente.



Quiroz aseguró este 6 de enero del 2017 que tenía previsto entregar una queja ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Quito para que se rectifique o se elimine esa cuña porque cree que se desconoce el rol de la mujer.



“Yo le hago tres preguntas a Cynthia Viteri: ¿acaso duda que somos mujeres? O es que ella ¿no se ha fijado en la papeleta? o ¿desconoce el rol de las otras mujeres como binomio?”, cuestionó la vicepresidenciable de Compromiso Social.



Mientras, Bustamante refirió este viernes 6 de enero que no emprenderá ningún tipo de acción, pero invitó a Viteri a participar en un debate. Los puntos que se tratarían, dijo, serían educación y temas de mujer.



“Nosotros no estamos para confrontar con nadie, queremos diálogo (…) Nosotros estamos listos para cualquier situación, ella puede poner el lugar, el día”, afirmó.



La compañera de fórmula de Moncayo cuestionó que en el spot se mencione que una sola mujer está en la papeleta. “Lo que puedo decir es que ella no es la única mujer en la papeleta. Y cuando una mujer niega a otras no las puede representar. Nosotros por eso levantamos nuestra voz de rechazo”.

A través de las redes sociales, Bustamante mostró su descontento la noche del pasado 4 de enero del 2017. [email protected] demuestra q solo se mira al espejo y, lo más grave, es q demuestra desprecio hacia las otras mujeres q ignora. ½”, tuiteó.

En otro mensaje añadió. .[email protected] quien ignora a otras mujeres no puede representarlas bien.”.

.@CynthiaViteri6 demuestra q solo se mira al espejo y, lo más grave, es q demuestra desprecio hacia las otras mujeres q ignora. 1/2 — Monserratt Bustamant (@MonseBustamant) 4 de enero de 2017

Durante un recorrido de campaña en Babahoyo, este viernes, los medios de comunicación le consultaron a Viteri su opinión respecto a la polémica. Ella respondió brevemente: “soy la única mujer”.



Susana González, coordinadora nacional de la campaña del PSC, afirmó que Viteri en su spot se refería a que es la única mujer de entre los presidenciales. Por ello, anotó, “no ha ofendido a su género”.



“En verdad no fue la intención de ofender. Nosotros no vamos de manera voluntaria a retirar el spot porque no estamos aludiendo a nadie, dentro de la dignidad de Cynthia, ella es la única mujer”.



De los ocho candidatos a la Presidencia de la República, la postulante del PSC es la única mujer, pero para la Vicepresidencia dos son mujeres de los ocho.