Cuauhtémoc Blanco hace historia en México: es el primer exfutbolista que será gobernador

Durante su campaña juró ante su madre que no se robará ni un peso y que tendrá una política de puertas abiertas para todos los ciudadanos del estado de Morelos y al parecer esas palabras le dieron resultado al exseleccionado azteca Cuauhtémoc Blanco Bravo, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia.

El goleador es el virtual ganador de las elecciones a gobernador en el estado de Morelos, y de confirmarse su victoria se convertirá en el primer futbolista en la historia del país en llegar a la Gobernación.



'El Cuau', como se le conoce, pidió a los ciudadanos una oportunidad para sacar de la administración estatal a quienes se enriquecen a través de la corrupción en lugar de atender las necesidades del pueblo.



"Vamos a llegar y a acabar con esos rateros, ya tienen mucha lana que se han robado; tenemos hoy la gran oportunidad para hacer un cambio verdadero y honesto, y vamos a trabajar de la mano", dijo el 30 de abril durante su inicio de campaña.

Durante su campaña electoral, ofreció sacar a los funcionarios acusados de corrupción. Foto: Twitter Cuauhtémoc Blanco



Cuauhtémoc es uno de los mejores goleadores en la historia del fútbol azteca y el jugador con el mayor número de anotaciones en la historia de la Copa FIFA Confederaciones, junto con Ronaldinho Gaúcho (9).



Oriundo del barrio bravo de Tepito, en la capital mexicana, siempre ha dejado en claro su origen humilde y cómo lo ha ayudado a entender las necesidades de la población.



"Mi madre vendía casetes piratas para sacarnos adelante. Somos gente del pueblo. Hay que sacar a esa bola de ratas y el que la debe la va a pagar, por eso no entro en el plan de estos (...) rateros", dijo en un discurso pronunciado durante su campaña.



"No sé mucho de política, pero sé cómo trabajar para ustedes y atender las necesidades", dijo en otra ocasión.



Lo hizo de nuevo



El exfutbolista inició su gestión como alcalde de Cuernavaca el 1 de enero de 2016, luego de aventajar en el conteo de votos en la elección. Este vez lo hizo de nuevo y arrasó con entre 30 y 33 puntos de ventaja sobre su más cercano competidor.



Como Alcalde, Blanco ocupó gran parte de su tiempo en enfrentarse al actual gobernador Graco Ramírez del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), principalmente por la unificación de las policías municipales y estatal en un mando único como una medida para enfrentar la presencia de los grupos criminales de Los Rojos y Guerreros Unidos, a los que se involucra en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.



Al frente del municipio le pasó de todo: 10 días antes de rendir protesta pidió la intervención del presidente Enrique Peña Nieto para frenar una supuesta campaña en su contra por parte de los regidores (concejales municipales) entonces en funciones, a quienes acusó de intentar cambiar el reglamento local para quitarle facultades como alcalde.

Cuauhtémoc posicionó un discurso de crítica contra las autoridades actuales, durante su campaña electoral. Foto: Twitter Cuauhtémoc Blanco



En una carta, acusó a los regidores de ser parte de un plan "gubernamental" para encubrir un presunto desfalco al municipio por 1 200 millones de pesos (unos USD 60 millones), que nunca comprobó.



Después vino el enfrentamiento con Graco Ramírez a quien prometió que iría "casa por casa para que la gente le dijera que no quería el Mando Único policial", a lo que el mandatario en su cuenta de Twitter le respondió "Detrás de Cuauhtémoc Blanco hay personas que quieren aprovechar su inexperiencia para que grupos delincuenciales se instalen en Cuernavaca".



Tras un primer encuentro, Graco acusó al futbolista de ser "grosero" y no conocer la magnitud del combate a la delincuencia.



Ahora, como virtual ganador de la elección, aseguró que el Mando Único Policíaco se va a ir muy lejos y los policías serán regresados a los municipios porque no ha funcionado.



Advirtió que habrá una vigilancia muy fuerte sobre los presidentes municipales para que no abusen de sus cargos.