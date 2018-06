Consternación en Guápulo por hallazgo de cadáver de joven de 25 años

LEA TAMBIÉN

Los moradores de Guápulo, en el oriente de Quito, estaban consternados la mañana de este jueves 21 de junio del 2018. En el interior de una casa de fachada blanca del pasaje Iberia fue hallado sin vida un joven de 25 años.

La emergencia fue reportada en la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de Personas (Dinased) la madrugada de este jueves. En la entidad se informó que la víctima presentaba una herida de arma cortopunzante y que el hecho, al parecer, habría ocurrido el pasado domingo 17 de junio del 2018.



A las 09:00 de hoy, los moradores no salían del asombro, uno de ellos contó que en horas de la madrugada se escucharon los gritos de una mujer asustada que, aparentemente, encontró a la víctima en la vivienda. "Una mujer gritaba que su hijo estaba allí y que le dejaran entrar", narró.



La Policía habría mencionado a los moradores que la víctima fue apuñalada. "No lo conocía, pero según las versiones era un joven que se movilizaba en un monopatín", dijo el hombre.



Otro de los moradores recordó que el último fin de semana hubo un incidente en la vivienda donde fue encontrado el fallecido. "El sábado pasado, a las 04:20, se escucharon gritos. Me desperté y estos eran clarísimos, alguien decían ¡me violan, auxilio!", contó el hombre. "Luego, una vecina salió con su perro. La persona que estaba allí se asustó, aparentemente por el can y le dejó salir a la chica. Le consiguieron un taxi y ella se fue", dijo.



La Policía trasladó el cadáver a la morgue para realizar las pericias del caso e investiga las causas de esta muerte violenta.