Conmemoración del Día del Trabajo con sabor a despedida de Rafael Correa, en Portoviejo

En el parque Eloy Alfaro, en el centro de Portoviejo, se montó una tarima este lunes, 1 de mayo. Ahí concluyó la marcha oficialista por el Día del Trabajo organizada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Los líderes sindicales y las autoridades de gobierno como el presidente Rafael Correa y el vicepresidente Jorge Glas lideraron la concentración.

A lo largo de la marcha, varias camionetas con alto parlentes reprodujeron la canción que el oficialismo produjo para despedir a Correa, quien está a menos de un mes de dejar al cargo.



Oswaldo Chica, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), agradeció la presencia de Rafael Correa y Jorge Glas en la marcha por Día del Trabajo organizada por su agrupación sindical. Añadió, que este es un homenaje a los 10 años de la revolución ciudadana y los avances en materia laboral.



"Aquí estamos para reconocer a nuestro gobierno, como el gobierno de los trabajadores. Añadió que esta administació ubicó a las personas sobre el capital, poniendo en primer lugar al concepto de la redistribución de la riqueza.

Marcha en Portoviejo con la presencia de Rafael Correa. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO



Cree que el país ahora vive en un escenario político y laboral disinto a décadas pasadas. Esto por varias conquistas alcanzadas como el aumento periódico del salario básico, la erradicación del trabajo infantil, la creación del trabajo para personas con discapacidad, la eliminación de la tercerización y el fortalecimiento de los gremios de trabajadores.



Añadió que esta marcha es histórica porque es la "primera vez que un pueblo se pone al frente de un presidente (Rafael Correa) a decirle que lo vamos a extrañar porque ha sido uno de los seres más queridos por el pueblo ecuatoriana". El dirigente le puso una medalla en el pecho a Correa.



Liliana Durán, vicepresidenta de la CUT y asambleísta electa, por su parte, dijo a Correa que entiende que se deba ir por el compromiso con si familia pero -dijo- espera que en cuatro años vuelva y de la mano de los trabajadores vuelva a la Preaidencia. Le entregó el chaleco de trabajo de la central sindical.



Rafael Correa dijo que no se esperaba la condecoración de la CUT y que sabe porque no le avisaron, ya que generalmente él prefiere no recibir este tipo de homenajes pues en relación a los trabajadores a solo ha hecho lo que tenía que hacer como presidente.



"Esa condecoración es para ese niño trabajador, los artesanos que nunca verán un centavo de utilidades, las trabajadoras sexuales, los trabajadores migrantes que sacrificaron todo por rescatar a su país", dijo.



Agregó que cuidado se lo mítifica como persona porque no es un trabajador incansable como los líderes sindicales dijeron en sus discursoa, ya que todos se cansan pero el mérito en seguir trabajando. Pidió que tampoco lo llamaran sabio. "Nadie debe ser correísta, que todos seamos alfaristas, montoneros".



Agradeció a los trabajadores que se dieron cita a la marcha y envió un saludo a los trabajadores de la educación, de la salud, a las trabajadoras remuneradas del hogar, de los sectores estratégicos, los artesanos, transportistas y todos los integrantes de la CUT.



Recordó que cuando llegó al poder en 2007 encontró un país que a través de eufemismos como la flexibilización laboral se legalizaba la explotación con figuras como la tercerización laboral y el trabajo por horas.



Mientras que en sus 10 años de gobierno se eliminaron esas figuras y dieron otras mejoras como la universalización del seguro social incluyendo a las amas de casa, la entrefa condicionada de las utilidades, que ha sido una figura reconocida a nivel mundial pues se prohíbe entregar utilidades si todos los empleados no tienen un salario unificado. Añadió que jamás ha habido un 'paquetazo' pese a condiciones adversas como el terremoto del 16 de abril del año pasado.



Ratificó su hipótesis de que existe un nuevo plan cóndor, terminología utilizada para denominar a las dictaduras militares de derecha que hubo en Sudamérica en el siglo pasado. Ahora -dijo- no se aceptan incursiones militares pero la "restauración conservadora" está utilizando otros métodos como los golpes blandos. Por esto, agradeció el apoyo de los ecuatorianos en las urnas para haber derrotado a estos intentos de restauración con la victoria de Lenín Moreno y Jorge Glas.



En el tema político-electoral aseguró que es preocupante que el candidato de la oposició haya obtenido cerca del 50% de los votos. Agregó que la burguesía tiene mas conciencia de clase y votan por el candidato que representa a su clase sin importar si es u favorito. Mientras que los pobres dejaron que les cambie de idea y al final votaron por el pasado.



Por esta razón pidió a todos los trabajadores convertirse en políticos, pero no partidistas sino agentes de cambio de mentalidad las personas. Añadió que en la Convención de AP, que se realizará tras la marcha, propondrá que el Movimiento trabaje para fortalecer la conciencia de clase, que es uno de sus fracasos como Presidente.