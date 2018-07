Comisión de Régimen Económico analiza asignar recursos adicionales a municipios donde se refina petróleo

LEA TAMBIÉN

La propuesta para reformar la Ley de Hidrocarburos e introducir cambios en la asignación de fondos a ciertos municipios fue analizada este 19 de julio del 2018 en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. En esta reunión participaron legisladores, los ministros de Finanzas, de Hidrocarburos y autoridades de la provincia de Esmeraldas.

Durante esta reunión, Richard Martínez, ministro de Finanzas, expuso que el planteamiento realizado en la Asamblea para revisar si se asignan recursos adicionales en los Gobiernos Autónomos Descentralizados donde se refina crudo resulta improcedente, porque el Estado destina recursos para importar derivados y mejorar la calidad de las gasolinas y del diésel. La industrialización de petróleo no genera una renta para el Estado, sostuvo el funcionario.



En este año, por ejemplo, está presupuestado destinar USD 1 707 millones para subsidiar estos productos. El procesamiento de crudo se realiza en Esmeraldas, La Libertad y Shushufindi.



Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos, Electricidad y Minas, expresó también que era “inconveniente” modificar esta normativa. Además, precisó que la asignación de fondos es una competencia del Ministerio de Finanzas y no del Ministerio de Hidrocarburos.



“Los combustibles están subsidiados, son valores importantes los que destina el país, mal podríamos entregar valores adicionales, cuando lo único que se hace es recuperar costos en los procesos de refinación”, sostuvo Pérez.



Por su parte, Mae Montaño, asambleísta independiente, mencionó que el debate de este proyecto de reforma de Ley no puede separarse de la crisis de narcoterrorismo que atraviesa la provincia de Esmeraldas. Por esto, ella justificó que tomar estas medidas para realizar una reparación histórica en la zona es “indispensable” y se deben tomar las acciones necesarias.