Comisión Anticorrupción se declara en inocencia, tras condena y extinción de juicio dictados por la jueza Matamoros

Los miembros de la Comisión Anticorrupción rechazaron la resolución de la jueza Karen Matamoros, quien el 20 de abril del 2017 primero los declaró culpables en la querella impuesta por el contralor de Ecuador, Carlos Pólit, y minutos después aceptó la extinción del juicio, a petición del demandante.

Los comisionados se mostraron molestos por cómo se manejó judicialmente el caso y se declararon en inocencia, luego de ser condenados por denunciar sobreprecio en la Refinería del Pacífico, en lugar de que las autoridades investigaran a los funcionarios públicos que malversaron fondos. Así lo señaló María de Lourdes Arboleda, una de los nueve comisionados.



“Nosotros nos hemos declarado en inocencia. Nosotros no aceptamos esta sentencia que ha condenado a personas de una trayectoria impoluta”, señaló Arboleda, de la Comisión Anticorrupción, entrevista este viernes 21 de abril del 2017 en radio Exa. “Hemos sido muy serios, muy responsables, muy rigurosos en el examen de cada uno de los casos que hemos puesto a conocimiento no solo de la opinión pública, sino de la Fiscalía y de la justicia”.



Arboleda se ratificó en la denuncia hecha por la Comisión Anticorrupción sobre el sobreprecio en la compra del terreno de la Refinería del Pacífico. “El Contralor dice que la Contraloría sí cumplió su función, y nosotros decimos que no cumplió su función, porque lo que hizo, incluso lo hizo después de nuestra denuncia (convirtió en oficial una glosa), fue simplemente haber puesto todo el peso del delito de la compra del terreno en los privados (...) y se le exige al vendedor la devolución del dinero. ¿Pero dónde están las responsabilidades públicas? Hay una omisión inmensa”, señaló.



Paulina Araujo, abogada, cuestionó el procedimiento de Matamoros. Enfatizó que no estuvo claro el delito por el cual fueron juzgados los comisionados demandados por el contralor Pólit. “Por un lado, se decía que el hecho de haber sido denunciado corrupción vulneró el honor del contralor Carlos Polit. En el Código Penal, hay un delito contra el honor y se llama calumnia, que es la falsa imputación del delito. Sin embargo, conforme sigue avanzado este proceso judicial ya no hablan de que sería la calumnia la figura delictiva sino aquella que está contenida en el artículo 271, que busca imponer una pena a quien ha propuesto una denuncia que ha sido declarada maliciosa y temeraria”.



Este artículo plantea un delito contra la tutela judicial efectiva, que no es delito de acción privada, es delito de acción pública, dijo Araujo, también a radio Exa. En ese sentido, señaló: “Sí sería bueno que, con el delito que aplicaron, sepa la señora jueza que para aceptar un desistimiento tiene que ir a leer el artículo 416 del Código Orgánico Integral Penal y, ante todo, el 437, que determina que el desistimiento será procedente cuando los acusados han consentido en ello”.



El artículo 437 del COIP reza: “El desistimiento solo cabe si la o el acusado consiente expresamente en ello dentro del proceso. En este caso no cabe la calificación de malicia o temeridad (...). El desistimiento procederá a petición conjunta del acusador y acusado y será resuelto en audiencia”.



Ayer, Hernán Ulloa, abogado de Pólit, esperó a que Matamoros leyera la condena de cárcel y el pago de una indemnización equivalente al salario que percibe Pólit, para interrumpir a la jueza y oralmente pedir que se desestime la causa. De inmediato, Matamoros aceptó, también verbalmente, la extinción del juicio.



Jorge Rodríguez, coordinador de la Comisión Anticorrupción, calificó como una “burla” lo sucedido en la sala y no aceptó la actuación de las autoridades. Fernando Vega, otro de los comisionados, también se refirió al proceso judicial y dijo que se trató de un “sainete”.

Paulina Araujo criticó que la defensa de Pólit hubiera actuado por un tuit del presidente electo, Lenín Moreno. Casi dos horas antes de que Matamoros empezara a leer la resolución, Moreno publicó en su cuenta de Twitter un mensaje dirigido al contralor Pólit. En esa red social le pidió que revisara la querella en contra de Anticorrupción. “Es momento de mayor tolerancia, pero también exhortamos a las organizaciones a proceder con mayor responsabilidad”, publicó Moreno.

Por su lado, Hernán Ulloa, abogado del Contralor aseveró que la justicia determinó que los nueve integrantes sí cometieron delito al acusar a Pólit de cohecho en la compra de los terrenos de la Refinería del Pacífico. Según el jurista, Anticorrupción nunca demostró una supuesta falta de fiscalización por parte del Contralor.



Simón Espinosa, integrante de la Comisión Anticorrupción, defendió el trabajo del organismo, señaló que no tiene miedo y aseveró que rechaza las acciones que se emprendieron en contra de la Comisión, pues dijo que como ciudadanos denunciaron hechos de corrupción y que seguirán haciéndolo. Este 21 de abril, escribió en Twitter:

Una jueza nos condenó a 2 años de prisión por calumniar a nuestro honrado contralor. Este retiró la querella. Y quedamos sodomizados. — Simón Espinosa C. (@simonespinosa28) 21 de abril de 2017

Los nueve integrantes de la Comisión Anticorrupción que fueron demandados por el Contralor son Simón Espinosa, Julio César Trujillo, Juan Fernando Vega, Isabel Robalino, María de Lourdes Arboleda, Ramiro Román, Germán Rodas, Jorge Rodríguez y Byron Celi.



Isabel Robalino, comisionada de 99 años, manifestó que seguirán trabajando y que denunciarán las irregularidades de cualquier gobierno.