Navas: Comunicado no es verificado y Ecuador no ha ejecutado operaciones ofensivas en la zona

La mañana del miércoles, 11 de abril del 2018, el ministro del Interior, César Navas, se pronunció sobre información que circula en Internet acerca del equipo periodístico secuestrado de EL COMERCIO.

“Queremos desmentir que de parte de nuestras Fuerzas Armadas, Policía Nacional, se hayan realizado operaciones ofensivas en la zona", manifestó el Ministro.



Además, Navas señaló que desde que se supo del plagio "pedimos a las autoridades colombianas que no se ejecuten operaciones que comprometan la integridad de los tres compatriotas que se encuentran secuestrados".

El ministro del Interior, César Navas, habló sobre las investigaciones del equipo periodístico de diario EL COMERCIO secuestrado en Mataje. Foto. EL COMERCIO

El Ministro dijo que el Gobierno “está realizando las verificaciones tanto de la veracidad de los hechos descritos” en el supuesto comunicado de los disidentes, como de la “fuente de este documento”.



Agregó que se ha tomado contacto con autoridades de Colombia y “han informado que no conocen sobre la veracidad de esta información”.



Pronunciamiento textual de César Navas



"Ante el supuesto comunicado del Frente Oliver Sinisterra que está circulando por redes sociales y por algunos medios ya, queremos indicarles que de parte del Gobierno Nacional y de todas las instituciones del sector seguridad se están realizando las verificaciones tanto de la veracidad de los hechos descritos ahí, como también del origen, de la fuente de este documento.



En este sentido también hemos tomado inmediatamente contacto con las autoridades de Colombia, autoridades políticas y a los niveles también operativos de Fuerzas Armadas y de Policía Nacional. Nos han informado que no conocen sobre la veracidad de esta información. Pero, también se han establecido los canales y el compromiso, por parte de estas autoridades, para realizar los esfuerzos necesarios que permitan comprobar la veracidad de la información presentada en este comunicado.



Reiteramos al voluntad del Gobierno Nacional de realizar todos los esfuerzos para que Javier, Paúl y Efraín retornen con vida a nuestro territorio.



Todas las acciones que hemos venido realizando, hoy en la mañana, les hemos comunicado de forma directa a los familiares de nuestros tres compatriotas.



En torno a este supuesto comunicado que está circulando me permito hacer algunas precisiones que es importante que ustedes conozcan.



Como fue dispuesto por el Presidente de la República realizar todas las acciones que nos permitan el retorno de nuestros tres compatriotas sanos y salvos, queremos desmentir que por parte del Ecuador, nuestras Fuerzas Armadas, Policía Nacional, se hayan realizado operaciones ofensivas en la zona. Lo que sí está claro es que hemos realizado operaciones de control permanente en la zona, pero no así operaciones ofensivas.



Y del mismo modo, una vez que conocimos del secuestro pedimos a las autoridades colombianas que no se ejecuten operaciones que comprometan la integridad de los tres compatriotas que se encuentran secuestrados.



Queremos reiterar el pedido a ustedes, a los medios de comunicación nacionales como extranjeros, y a través de ustedes a la ciudadanía, que nos rijamos a través de los canales oficiales de información, ya sea la Secretaría de Comunicación o de las vocerías oficiales, para que no tengamos ninguna interferencia en los procesos que todavía se llevan a cabo y se ejecutan pro parte de las unidades especializadas de la Policía Nacional en tratar el secuestro.



Me voy a referir a un hecho que también es importante que ustedes lo conozcan que desmiente ese supuesto comunicado. Habla de que están dos meses en proceso de negociación. El secuestro fue hace 16 días. Entonces hay ciertas incoherencias en esa información. Eso es lo que nosotros hemos venido a informar.



Y decirles que apenas tengamos confirmaciones de la información o de ese supuesto comunicado emitido por el del Frente Oliver Sinisterra nosotros llamaremos a los medios de comunicación o a través de la Secom se informará oportunamente".