Apertura a los acuerdos de comercio

Encontrar un equilibrio para la balanza comercial ha sido un proceso cuesta arriba para este Gobierno. Resolver este aspecto es otro de los retos para el próximo Régimen.

Entre enero y octubre del 2016, según el Banco Central del Ecuador, se registró un superávit de USD 1 201,8 millones. Sin embargo, tanto exportaciones como importaciones registraron una reducción frente al mismo período del año previo. La aplicación del mecanismo de salvaguardias fue uno de los factores que impulsó la reducción de las compras del exterior. Estas se levantarán en junio y, con ello, el nuevo Gobierno deberá definir una estrategia para evitar la fuga de divisas y mantener el equilibrio comercial.



A la par deberá fijar un mecanismo para impulsar las exportaciones para profundizar los beneficios que traerá el acuerdo comercial con la Unión Europea. Todo ello en un escenario marcado por la apreciación del dólar frente a otras monedas, lo cual ha hecho que los productos locales sean más caros que los de otros países.



El Ministerio de Comercio Exterior avanza actualmente en acuerdos comerciales con Corea del Sur, la Asociación Europea de Libre Comercio, países centroamericanos y otros mercados.

Sin embargo, para los gremios empresariales es clave un convenio con los EE.UU., el cual durante este Régimen no ha estado en la mira.



Durante la última década, el país perdió los beneficios de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (Atpdea) y mantiene, solo hasta finales de este año, el Sistema General de Preferencias.



Para el sector privado urge también una solución al contrabando y, en el caso de los comerciantes de las provincias en frontera, una solución a la fuga de capitales de ecuatorianos que cada semana cruzan las fronteras de Colombia y Perú para comprar bienes.



Elaboraremos mejores productos



Lenín Moreno. Alianza País / Lista 35



Tendremos una inserción estratégica que permita mantener una relación comercial de respeto con todos los países. Nosotros siempre trabajaremos apegados a la Constitución, a la defensa de la soberanía, y los derechos de los ecuatorianos, siempre en su beneficio y del interés nacional. Nuestro reto es producir cada vez mejores productos, de mejor calidad, en menores ciclos y con el mayor cuidado ambiental, para el mercado nacional e internacional. Ahora estamos preparados para apoyar la exportación de nuestros productos a Europa, para mantener y aumentar el empleo, promoviendo la economía popular y solidaria.



Necesitamos integrarnos al mundo



Guillermo Lasso. Movimiento Creo / Lista 21



Ecuador necesita integrarse al mundo para tener una economía moderna, necesitamos más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Esto solo lo conseguiremos fomentado las exportaciones a través de acuerdos comerciales con nuestros principales socios como Estados Unidos, China, Japón, y la Alianza del Pacífico. En 4 años los beneficios serán tangibles: de USD 20 a USD 26 000 millones en Exportaciones, que representa un alza del 30%. Sumando así a nuestra meta de un millón empleos para los ecuatorianos. El Ecuador debe abrirse al mundo y firmar más acuerdos.



Firmaremos nuevos acuerdos



Cynthia Viteri. Partido Social Cristiano / Lista 6



Nuestra hoja de ruta se enmarca en el fortalecimiento de las exportaciones y en el aumento de las importaciones. Así podremos dinamizar la economía. Por el lado de las exportaciones, nuestro plan es establecer como prioritaria la suscripción de acuerdos comerciales con Europa, proceso que se acaba de concluir, así como la firma de un acuerdo con EE.UU. y la concreción de otro con Asia y la Alianza del Pacífico. Las exportaciones deben contar con costos de producción adecuados. Por eso vamos a reducir impuestos como el ISD, el anticipo del impuesto a la renta y las salvaguardas a las importaciones.



Acuerdos con los países que se pueda



Paco Moncayo. Izquierda Democrática / Lista 12



Incentivaremos acuerdos comerciales, ratificados por la Asamblea nacional, con todos los países en que se pueda aumentar y/o diversificar el intercambio. Negociaremos acuerdos comerciales como los que se suscriben en el subcontinente y particularmente nuestros vecinos Colombia y Perú. Si estamos abriendo nuestro mercado para el comercio proveniente de Europa ya no sería muy costoso abrirnos a otros mercados a cambio de gozar de distintas formas de preferencias. Se debe participar en la Cuenca del Pacífico sin que sea excluyente de otros proyectos. La región del Asia Pacífico debe ser un objetivo prioritario.



No romperemos relaciones con China



Abdalá Bucaram. Fuerza Ecuador / Lista 10



El acuerdo con la Unión Europea debe ser respetado, pero hay que decirle la verdad al pueblo para saber en qué condiciones se firmó. Tenemos que fortalecer relaciones cercanas con Estados Unidos que nos garanticen mejores condiciones crediticias, comerciales. Es importante sentarse a firmar acuerdos con todos los que puedan representar un beneficio al Ecuador. A diferencia de lo que ha sido el Gobierno actual que ha comprometido nuestros recursos a largos años y en condiciones de perjuicio con créditos a intereses altísimos, de chulquero. No debemos romper relaciones con China, pero hace falta acuerdos éticos.



Hay que tejer nuevas relaciones



Washington Pesántez. Unión Ecuatoriana / Lista 19



Nos interesa lograr acuerdos comerciales con Estados Unidos, los países de la Alianza del Pacífico, India de los BRIC, algunos otros de Europa para justamente ampliar nuestras relaciones y fortalecernos donde ya hemos entrado. Trabajaremos de la

Mano con el sector privado nacional para analizar cuáles y donde debemos tejer nuevas relaciones comerciales. Mantendremos el acuerdo con la Unión Europea porque es vital para nuestra economía, esto tendrá un proceso propio con un impacto que tendremos que revisar en el primer año, pero en nuestro gobierno lo mantenemos y cumplimos como se ha suscrito.



Se compensará a los productores



Patricio Zuquilanda. Partido Sociedad Patriótica / Lista 3



En mi Gobierno vamos a iniciar negociaciones con los países más poderosos del mundo para llevar adelante acuerdos comerciales y también de inversión. El objetivo es beneficiar a todos los productores, campesinos y pescadores ecuatorianos para que ellos puedan enviar su producción, libre de aranceles. De esta manera se compensará con riqueza a esos ecuatorianos del campo, que nos proveen a diario de alimentos baratos en las ciudades y nos entregan además su producción para exportar y sostener el sistema de dolarización que es fundamental para la estabilidad económica del país.



Defender la soberanía, con coherencia



Iván Espinel. Fuerza Compromiso Social / Lista 5



En nuestra ruta comercial está firmar acuerdos con reglas claras y no solamente con quien nos caigan bien como país o comparta nuestra ideología. Si no con quien sabemos que es necesario hacer negocios. Eso implica, por ejemplo, tener acuerdos económicos con Estados Unidos, que es el principal socio comercial del Ecuador. Apoyamos el acuerdo que se firmó con la Unión Europea y también otros acuerdos con países que podrían beneficiarlos. Es verdad que debemos defender la soberanía en comercio exterior, pero siendo coherentes con los beneficios que se pueden generar para los ecuatorianos.