Las canastas navideñas se ofertan desde USD 5,99

En supermercados y bodegas se amplió la oferta de canastas económicas por la temporada navideña. Para abaratar los costos los negocios realizaron cambios en los productos y las presentaciones.

En Supermaxi, Tía, Santa María, Akí y locales como la Bola de Oro se armaron fundas, cajas de cartón o plásticas, contenedores y las tradicionales canastas navideñas.



El primer cambio que se observa este año son los precios, que oscilan entre USD 5,99 y 199,99. Las alternativas más económicas tienen productos de primera necesidad como arroz, aceite, azúcar y otros. Mientras que las costosas incluyen insumos importados como aceitunas, nueces, conservas y licores.



En almacenes Tía, por ejemplo, la oferta más asequible va desde USD 5,99 y contiene ocho productos, según un recorrido efectuado por este Diario en uno de sus locales.



Le sigue Akí con opciones que cuestan entre USD 6,99 y 10,99. La canasta tiene entre siete y 11 artículos de consumo diario.



En Supermaxi hay opciones desde USD 13, con 10 productos. Entre ellos están chupetes, atún, jugos azucarados y otros de primera necesidad.

La segunda opción en los supermercados es la despensa, que son cajas de cartón o canastas plásticas, con artículos básicos y golosinas.



En Supermaxi, de la corporación La Favorita, hay cartones desde USD 16 hasta USD 37, con hasta 18 productos.



Este supermercado promociona una alternativa de USD 199,99 que puede cancelarse en tres cuotas de USD 66,66. Tiene chocolates de varias marcas, miel, enlatados, mermeladas, aceitunas, ciruelas, nueces, queso, vodka, vino, galletas, granola y otros artículos de alta gama.



Las canastas más costosas tienen licores como whisky o vinos. Los clientes pueden encontrar estas alternativas desde USD 25 en adelante.

En el local la Bola de Oro, ubicada en el sector de Santa Clara, en el centro norte de Quito, los productos que se eliminó en las canastas económicas son vinos o espumantes.



Susana Ruiz, propietaria de este negocio, señaló que “antes se colocaban licores como whisky, pero hoy no es posible porque el precio sube y los clientes no compran”.



En cuanto a la presentación de los productos también hay novedades. Los establecimientos promocionan las fundas navideñas, que son más económicas.



Según Rubén Salazar, gerente corporativo de Supermaxi, en el 2016 hay canastos con precios más asequibles que en el 2015 y se maneja la misma variedad de productos.



Con esa estrategia se espera que este año las ventas igualen a las del año anterior (no se especificó el monto).

Las despensas en Tía tuvieron la mayor demandada en el 2015, a un costo de entre USD 9,99 y 12,99. Esas opciones tenían hasta 19 productos y destacaba el pan de pascua, los lácteos y otros.



Según este almacén, el año pasado se vendieron aproximadamente medio millón de canastas (en unidades). Considerando los diversos factores que caracterizan a la economía del país, Tía espera que la demanda de canastas sean la misma del año pasado.



En locales comerciales pequeños, las ventas aún no despuntan como años anteriores.

En la Bola de Oro se optó por armar canastas según el presupuesto de sus clientes, dice Ruiz. “Las minicanastas (fundas) son una presentación más modesta, menos costosa, pero se da prioridad a los productos de calidad. Se llaman las minicanastas”.



Humberto Céspedes, propietario de otro local ubicado en el sector de Santa Clara, en el norte de Quito, cuenta que las ventas están bajas. Detalló que hace cuatro años vendía 1 000 canastas, pero hoy no llega a 300. Jacqueline Bahamonte, cliente, destinó un presupuesto de USD 100 para la compra de cuatro fundas navideñas. Considera que es una opción ideal para regalar a sus amigos en esta temporada.