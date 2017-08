Byron Ojeda: ‘Las preventas petroleras constituyeron deuda pública’

Entrevista a Byron Ojeda, gerente general de Petroecuador.

¿Cuál es el diagnóstico inicial del sistema financiero y operativo de Petroecuador?



Tenemos un serio desbalance en el proceso de inversiones, tanto de operación como de proyectos. Lamentablemente hemos heredado una situación complicada, estamos tremendamente atrasados en la ejecución presupuestaria, existe un déficit de gestión que demuestra claramente que en administraciones anteriores no tuvieron la acción correctiva y de iniciativa para mantener la empresa en los estándares de producción que requiere el Estado.



Uno de los principales problemas que se evidenció en el anterior Gobierno es la corrupción. ¿Cómo están enfrentándola?



A través de accionar todos los mecanismos del estado con la Contraloría y la Fiscalía, que además reciben de nuestra parte todos los insumos que permitan su trabajo de manera eficaz y oportuna.



¿El germen de la corrupción fue la contratación discrecional, a dedo, evidenciada en el giro específico del negocio? ¿Se seguirá aplicando esta figura?



Estamos tratando de cumplir al ciento por ciento con las normativas generales del Sercop; sin embargo, debemos ser honestos: Petroecuador es una empresa pública y tiene finalidades productivas. El giro específico del negocio estamos muy renuentes a aplicarlo, a no ser que sea estrictamente necesario, es decir como una excepción siguiendo lo que establece la ley.



¿Qué está pasando con la subcontratación, eso también desembocó en corrupción? Muchos subcontratistas terminaban haciendo todo el contrato a un precio mucho menor que el contratado.



El abuso en la subcontratación ocurrió porque no existía, por parte de Petroecuador, la suficiente energía y eficacia para controlar los contratos de sus contratistas. Estamos haciendo el seguimiento cuidadoso de todos los contratistas. Detectamos que proyectos que originalmente estaban previstos en una determinada cantidad de dinero llegaron a costar tres veces más. Se han planteado algunos juicios.



¿Se han revisado contratos, se han replanteado condiciones -por ejemplo- en función de cosas que se han encontrado con problemas?



Por supuesto, estamos actuando legalmente sobre eso, existen casos, muchos, esa es una tarea permanente que hace el departamento jurídico de esta institución.

Otro problema ha sido el secretismo para manejar temas estratégicos; por ejemplo las reuniones del Directorio eran secretas. ¿Se sigue manteniendo el hermetismo?



Se terminó definitivamente el secretismo, nuestra gestión es absolutamente transparente; invito a la prensa, a los especialistas y a toda la comunidad para que requieran toda la información necesaria. Sin embargo, debo indicarle que sí hay algunos documentos que establecen confidencialidad, yo no me puedo pronunciar, pues existen cláusulas legales que me lo impiden.



Precisamente eran secretos los acuerdos para la preventa petrolera con China. ¿Qué está pasando en estos casos, qué encontraron ustedes?



También es un problema que hemos heredado y allí la lectura que tiene esta administración es absolutamente clara. Existían valores de contratos de compra venta petrolera de pagos anticipados o comerciales que estaban registrados en una cuenta del Ministerio de Finanzas, pero que en realidad constituyen deuda pública, como lo acaba de anunciar el Presidente de la República. Entonces, si esos contratos fueron manejados con secretismo intuyo que es porque no se querían transparentar las cifras.



¿Cuánto se ha entregado en petróleo por preventas, cuanto falta por entregar?



En los casos de preventa, los montos de los créditos se entregaron directamente al Ministerio de Finanzas y a cambio se paga en especies, con petróleo. Petroecuador no ha recibido ningún desembolso. Son créditos soberanos, sobre los cuales el Estado ecuatoriano ha entregado su garantía.



¿De cuánto hablamos?



En total de compromisos vigentes en más o menos 1 109 millones de barriles, de los cuales en ejecución está el 50%, eso quiere decir que 500 millones de barriles todavía están pendientes de pago, insisto no para Petroecuador sino para Finanzas.

¿Cuánto es? ¿Se hablaba de unos 19 000 millones?



En realidad están vigentes y en ejecución contratos de preventas y créditos comerciales por alrededor de USD 14 300 millones. Los otros ya fueron cancelados con crudo. El total de contratos petroleros está ejecutado, en cuanto a volumen, en el 52%. Entonces, suman 500 millones de barriles y el resto queda por pagar.



¿Hasta qué año está comprometido el petróleo?



Hay diferentes vencimientos: uno se cumple en diciembre 2017, pero hay vencimientos escalonados hasta el 2024.



¿El dinero de la preventa de petróleo que debió ingresar a Petroecuador pasó directamente a Finanzas?



La Ley de constitución de las empresas públicas dice que Petroecuador es autónomo financieramente, pero en este caso en nuestra caja no está registrado ese ingreso.



¿Existe alguna posibilidad de renegociar los contratos de preventa?



Absolutamente, estamos en pleno proceso de levantamiento de la información y de las alternativas para renegociación de los créditos. Se está estructurando un equipo Ministerio de Finanzas-Petroecuador para renegociar estos créditos.



La Contraloría estableció irregularidades por las preventas petroleras. ¿Petroecuador inició algún proceso interno contra los responsables?



Está en las entidades de control y en la Fiscalía, nosotros entregamos todos los insumos qué nos han solicitado.



¿En estas condiciones, pueden hacer ventas spot, directas en el mercado?



En el 2017, tal como se está desenvolviendo la producción de petróleo dudo que podamos salir a ventas spot muy rápido. No garantizo que en este momento podamos hacerlo. Pero sí en el 2018, cuando se comenzarán a liberar ciertos volúmenes de crudo, porque algunos contratos ya se los ha pagado.

Es ingeniero civil. Fue catedrático de la facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Central del Ecuador y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Bolivia. Fue Presidente Ejecutivo y Gerente de Electronic Amusement S.A-EASA.