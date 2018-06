Jorge Cabrera: ‘Existen 35 bandas delictivas a lo largo de todo el litoral’

LEA TAMBIÉN

En lo que va de 2018, la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea) ha realizado 5 559 operativos de control en el país. Su director, el contralmirante Jorge Cabrera, explica que la entidad ha colaborado en la desarticulación de tres bandas vinculadas con robos a pescadores artesanales y camaroneras. La inseguridad en el mar es una de las principales quejas de estos sectores.

Según sus tareas de inteligencia, ¿cuántas bandas operan en el mar?

Existen 35 bandas a lo largo de todo el litoral, dedicadas al robo de motores, asalto a embarcaciones de pesca y camaroneras. Presumiblemente, los motores son vendidos como repuestos o vendidos a otros usuarios; y las embarcaciones, usadas en actividades ilícitas. Tres bandas han sido desmanteladas en este año.



En los últimos cinco años la Dirnea ha reportado 1 587 lanchas y motores robados. Pero en las caletas dan cifras mayores ¿Puede haber un subregistro por falta de denuncias?

No todos denuncian, quizá por temor a las bandas.



¿Podría también existir un subregistro de muertes por robos? Los pescadores dicen que los piratas los lanzan al mar o chocan sus embarcaciones.

Por delincuencia solo hay dos muertes en este año, que no minimizamos y que las autoridades competentes están investigando. Hay muertes por otras causas: naufragios, naves averiadas, personas que se ahogaron... Son 30 muertes, pero solo dos por delincuencia en el mar.



Pero, ¿cómo interpretan la violencia de estas muertes? Los pescadores de Santa Rosa fueron decapitados, mutilados...

Es un impacto grande, pero es una manera de actuar atípica. No hemos registrado altas estadísticas de muertes por delincuencia en el mar.

¿Cuánto personal se dedica a tareas de control y vigilancia en el mar?

La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos cuenta con 126 oficiales y 1 225 tripulantes, distribuidos en todo el país en retenes, capitanías, subcomandos de guardacostas y unidades de patrullaje permanente. Además contamos con tecnología, como sistemas satelitales.



¿Eso es suficiente ante la extensión marítima?

Tenemos obligación de mantener el control del mar, que alcanza 1 111 000 kilómetros cuadrados. La cantidad de personal, más los medios tecnológicos, más los proyectos que tenemos nos obligan a trabajar 24/7, sin descanso.



¿Qué planes de seguridad hay para los pescadores artesanales?

Actuamos en los sitios donde hay una mayor incidencia. Aumentamos nuestro esfuerzo con unidades guardacostas y con la activación del zarpe on line, que consiste en el ingreso de datos de la tripulación pesquera y rutas, a través de un teléfono inteligente, para mantener el monitoreo.



¿Cuáles son los sitios de mayor incidencia?

Son dinámicos. Hubo una alta incidencia de robos en El Oro y los implementamos allí. Luego la delincuencia se trasladó hacia Santa Elena y tuvimos que reforzar la zona. Actuamos en base a información de inteligencia y estadísticas.



¿Qué planes tiene con otras entidades?

Estamos diseñando un plan interinstitucional para la seguridad marítima. Consiste en articular instituciones y hacer el uso compartido de nuestras tecnologías. Por ejemplo, la Policía colabora con datos migratorios y antecedentes, que se verifican en los operativos de control.