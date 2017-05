Legisladores más votados dirigen la primera sesión de la nueva Asamblea

Los asambleístas José Serrano, Gabriela Rivadeneira y Viviana Bonilla, por ser los más votados, asumieron la dirección de la primera sesión de la nueva Asamblea.



Una comisión de cinco legisladores revisó las carpetas de los 137 asambleístas, para comprobar que tengan todos los documentos y requisitos. A las 10:50 se comprobó la asistencia.



Antes, el bloque de Alianza País se reunió a primera hora para hablar sobre el punto más importante de la sesión en la que de instalará la nueva Asamblea Nacional: la designación de autoridades.

En la primera reunión del Pleno se elegirá a los nuevos Presidente, Vicepresidentes y cuatro vocales para el Consejo de Administración Legislativa (CAL).



Un punto en discusión es uno de los cupos para el CAL. Dos de ellos serán para el oficialismo y uno para el Partido Social Cristiano.

​

El cuarto, que en principio podía ser para la alianza opositora Creo-SUMA, y está asignado a Guillermo Celi. Sin embargo, en los últimos días se barajó la posibilidad de que ese puesto sea ocupado por el bloque de minorías.



Un nombre que sonaba para ese puesto era el de Wilma Andrade, de Izquierda Democrática. Sin embargo, la asambleísta nacional dijo que ella no aceptaría ese cupo pues le corresponde a Creo-SUMA, por ser la segunda fuerza política en la nueva Asamblea, con 33 curules.



Pero el asambleísta Eliseo Azuero, también del partido naranja, informó que el bloque lo nominará al CAL y que en caso de que no existan los votos, ese bloque no podría otro candidato

La reunión del oficialismo término 15 minutos antes de las 10:00, hora en la que debía instalarse la sesión.



Al salir, José Serrano, quien presidirá la Asamblea, dijo que aspiraba a que el cuarto puesto para el CAL sea para Creo-SUMA, por la representación que obtuvieron en las urnas.