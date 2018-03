Arroceros cierran vía del Guayas en protesta por falta de pago

Más de 200 vehículos se acumulan en largas filas entre la estación de peaje Chivería y la entrada de Nobol, en la provincia del Guayas. No han podido circular en más de cuatro horas debido a una paralización de agricultores arroceros, este martes 20 de marzo del 2018.

Con tractores, motos y maquinaria agrícola cierran la vía que comunica Guayas con Manabí. Exigen la presencia de autoridades para buscar soluciones a las problemáticas del sector.



Gledyn Durres Rivera, uno de los productores, asegura que la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) les debe cerca de USD 1,5 millones desde hace dos meses a unos 150 agricultores del Guayas.



Además, la falta de control en la frontera con Perú ha incrementado el contrabando del arroz lo que, señalan, ha bajado el precio de la saca hasta USD 18. El precio mínimo de sustentación actual se ubica en USD 35,50.



Los arroceros reclaman que lo que reciben por su producto no cubre el costo de producción. Por ejemplo, un saco de urea de 50 kilos cuesta USD 30 en el mercado. Para una hectárea de cultivo necesitan al menos 4.



“A las autoridades como que les gusta que los agricultores hagan plantones, porque no obtenemos respuesta”, exclama Durres.



Y sostiene que no levantarán la protesta, en la que participan unos 200 agricultores, hasta que no llegue al lugar algún representante del Gobierno, con propuestas concretas.



La vía está cerrada en ambos sentidos. Solo permiten el paso de ambulancias o carros con personas que presenten alguna enfermedad.



Camiones, volquetes, autos y camionetas permanecen estacionados bajo el sol y el calor del mediodía. Los autobuses de pasajeros con rutas hacia Pedro Carbo, Santa Lucía, Balzar y Jipijapa han tenido que bajar a las personas.



Algunos, con maletas y objetos a cuestas, han decidido tomar un bus de regreso a Guayaquil. Muchos no saben cómo continuarán su ruta ni si tendrán que pagar otro pasaje. Caminan entre los vehículos, en medio del caos y vendedores ambulantes que aprovecharon para comercializar agua y comida.



Los agricultores indicaron que las movilizaciones se repiten en una acción coordinada en Taura, Yaguachi y Jujan.



Rosaisela Montiel, jefa política del cantón Nobol, informó que llegaron representantes de la UNA y de la Gobernación del Guayas. Y anunció que abrirá un diálogo con las autoridades del Ministerio de Agricultura para que se tomen acciones. Luego de las conversaciones, la paralización se levantó pasado el mediodía.