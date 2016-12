La Ley de feriados fue aprobada y regirá para el descanso de Navidad y fin de año

El proyecto de Ley que regula los feriados nacionales y locales del país fue aprobado en segundo debate, este martes 13 de diciembre de 2016, en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Con 84 votos a favor y 2 en contra, la propuesta aprobada será enviada al Ejecutivo para sus debidas observaciones. Eso -según la asambleísta Mayerly Vásconez, presidenta de la Comisión de los Trabajadores- no tomará mucho tiempo debido a que fue una iniciativa del presidente Rafael Correa.



Vásconez explicó cómo quedaría este proyecto de Ley que será de carácter orgánico por ser reformatorio a otras normativas.



Con este proyecto quedarían 11 días de descanso a escala nacional más uno local. Estos no serán recuperables, reiteró Vásconez. Los sectores que no puedan parar sus actividades tendrán dos opciones. La una serán los turnos rotativos, es decir, que se busquen otros días para el descanso obligatorio. El segundo es que los empleadores cancelen por esos días trabajados.



La propuesta también propone el traslado de los feriados que coincidan con sábado o domingo, al viernes y lunes, respectivamente. Mientras que si los feriados que caigan en días martes se trasladan al anterior día -el lunes- y los que sean miércoles y jueves, al viernes de esa semana. Esto a excepción del 1 de enero, el 25 de diciembre y el martes de Carnaval.



La Ley también da la facultad al Presidente de la República de disponer, mediante decreto, puentes vacacionales o suspender la jornada de trabajo en días que no son de descanso obligatorio, que sí serán recuperables.



"Cuando existe tiempo de descanso, la producción es mejor y hay más eficiencia", dijo Vásconez sobre una propuesta a favor del descanso en familia. “Con esto, también se fomenta al sector turístico”



El asambleísta Álex Guamán calificó a esta propuesta como conveniente ya que con estas regulaciones, el país entero podrá programar sus actividades, incluido los compatriotas que están en el extranjero para que organicen sus visitas al país.



Para apoyar el desarrollo del país, el asambleísta Pepe Acacho se mostró a favor de esta propuesta, que a su criterio "suena bonito", porque hay más días de descanso. Pero propuso que se presentaran otras iniciativas para atraer a los turistas extranjeros, a la Amazonía, por ejemplo.



Esta propuesta no solo beneficiará al sector turístico de Manabí y Esmeraldas, sino a todo el país, comentó la asambleísta Mary Verduga. "No es solo un tema de ir, comprar y regresar, aquí hay Ley para todos".



Esta legisladora propuso la única observación que se agregó al informe aprobado previamente, como una disposición general. Con ello se aclara que cuando existan feriados locales o nacionales en dos días seguidos, estos correspondan a lunes y martes o jueves y viernes.



Sobre la remuneración de los días de trabajo cuando un empleado cese en sus funciones, se aprobó que los empleadores cancelen por los días trabajados, sin hacer doble desembolso de días no trabajados. Es decir, que si el trabajador estuvo 15 días de un mes se le cancele por eso días y no por el mes completo.



Estos son los feriados nacionales para el 2017



Feriados Fechas Traslados Año Nuevo Domingo 1 de enero pasa al 2 de enero Carnaval Lunes 27 y martes 28 de febrero Viernes Santo Viernes 14 de abril Día del Trabajo Lunes 1 de mayo Batalla de Pichincha Miércoles 24 de Mayo pasa al viernes 26 de mayo Primer Grito de la Independencia Jueves 10 de Agosto pasa al viernes 11 de agosto Independencia de Guayaquil Lunes 9 de Octubre Día de los Difuntos Jueves 2 de noviembre Independencia de Cuenca Viernes 3 de Noviembre Navidad Lunes 25 de Diciembre



CALENDARIO DE FERIADOS NACIONALES al 2020​



​Agenda de los feriados en Ecuador del 2017 al 2020, según el decreto 858 del presidente Correa del pasado 28 de diciembre del 2015 y la Ley de Feriados aprobada este martes 13 de diciembre por la Asamblea Nacional:



Si desea descargarse o agregar este calendario a su celular, tableta o computador puede dar CLIC AQUÍ.

​