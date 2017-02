El alcalde Mauricio Rodas llegó a los exteriores del CNE

El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, llegó la tarde de este martes 21 de febrero del 2017, a los exteriores del Consejo Nacional Electoral (CNE) junto al candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso.

Cargando una bandera de Quito, cuando Lasso abandonó el lugar, Rodas tomó la palabra. Con un "¡qué viva Quito!" inició su discurso "para decir de frente al CNE que entregue los resultados completos de la elección".



Según el Alcalde de Quito, garantizará el derecho de los quiteños para defender la democracia y aseguró: "todos sabemos que estamos en segunda vuelta y esa voluntad popular es la que exigimos que se respete por parte de las instituciones".



Andrés Páez, compañero de fórmula de Lasso por la alianza Creo-Suma, agradeció al Alcalde capitalino por el apoyo y por las carpas, los puntos de agua y los baños portátiles que se colocaron entre las avenidas 6 de Diciembre y Eloy Alfaro. Ante algunos silbidos de las personas cuando se anunció que Rodas iba a hablar, Páez dijo que es el momento de estar todos juntos y "cambiar la actitud".



Rodas permaneció en la tarima mientras era el turno del prefecto de Cuenca, Paúl Carrasco de dirigirse a los ciudadanos. "Si no hay segunda vuelta, que no entren a Cuenca porque no les vamos a recibir", dijo Carrasco en referencia a los candidatos oficialistas.



En el lugar se entonó el Himno a Quito y las personas celebraron ante la idea de una segunda vuelta electoral.