El agua cubrió los subsuelos del edificio Amazonas 100, un carro no logró salir

Por séptima ocasión los subsuelos del edificio Amazonas 100, ubicado en la calle Ayora y Pereira, se inundaron, tras la fuerte lluvia que cayó durante la tarde de este lunes 24 de abril.

Según Antonio Ponce, administrador del edificio, el agua cubrió totalmente el subsuelo 3, es decir más de 2,25 metros de altura y la mitad del subsuelo 1 y 2.



Varios vehículos quedaron atrapados en el interior de los tres subsuelos.



"Desde las 14:30 que empezó a llover pedimos a la gente del edificio que saque los autos", comentó Ponce.



Algunos carros que ya no lograron salir, pues ya no se prendían, fueron halados por una camioneta del COE Metropolitano, que los arrastró hasta la calle Ayora, en donde sus propietarios llamaban a winchas, amigos y familiares para que los ayuden a remolcar los autos.

Es la sexta ocasión que se inunda este edificio, según los afectados. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

Un solo vehículo quedó atrapado en el subsuelo 3, cubierto totalmente por el agua. Su dueño no se encontraba en la oficina cuando empezó la inundación y por eso no logró sacarlo. "El conserje me llamó y no me demoré ni 10 minutos en llegar, pero ya fue tarde", dijo Diego Villamar.



Los afectados, que tienen sus oficinas en el edificio, aseguran que las siete inundaciones que se han provocado en esta etapa invernal, han ocurrido desde que inició la construcción de la plataforma gubernamental.

"Cerraron la calle Villalengua, por la construcción de esta estructura, y no hicieron una gran alcantarilla para que el agua pueda fluir y claro ahora ocurren estas inundaciones a cada momento", indicó Santiago Garófalo, quien trabaja en el edificio.



Según el administrador del inmueble el drenado del agua al menos tomará 7 días, pues en ocasiones anteriores, en las que el nivel del agua fue menor, los bomberos se tomaron hasta 4 días en limpiar completamente los subsuelos.