Agencias de la ONU no pueden verificar ataque químico por la falta de acceso

Varias agencias de la ONU, entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina de Coordinación Humanitaria (OCHA), recalcaron este martes 10 de abril del 2018 que, pese a las informaciones que reciben sobre el presunto ataque químico en la ciudad siria de Duma, no pueden verificarlas por la falta de acceso.

La portavoz de la ONU en Ginebra, Alessandra Vellucci, recordó que el secretario general, António Guterres, ha dicho que el organismo multilateral "no está en la posición de verificar estas informaciones" sobre el ataque químico en Duma, lo que no quiere decir que se ignoren.



El portavoz de la OCHA, Jens Laerke, recalcó que las agencias de la ONU "no nos encontramos en Duma".



"Guta Oriental todavía se encuentra asediado. Estamos en lugares fuera de Guta Oriental donde tenemos acceso", señaló, e indicó que existe un "mecanismo para tratar de investigar qué ocurrió".



Estados Unidos ha propuesto una resolución al Consejo de Seguridad de la ONU para poner en marcha un nuevo mecanismo internacional que determine responsabilidades por el uso de armas químicas en Siria, mientras que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) ha anunciado que investiga lo ocurrido.



La Sociedad Médica Siria Americana (SAMS, en sus siglas en inglés) y la Defensa Civil Siria, ambas organizaciones apoyadas por EE.UU., aseguraron que al menos 42 personas fallecieron el sábado con síntomas de haber sufrido un ataque con sustancias tóxicas en el bastión opositor sirio de Duma.



Tanto Damasco como Moscú han negado el empleo de esta clase de armas en Duma.



Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos 21 personas perecieron ese día por asfixia, pero como resultado del "derrumbe de los edificios" en los que se encontraban.



La portavoz de la OMS Fadela Chaib también señaló que "no tenemos la posibilidad de verificar las alegaciones sobre el ataque químico en la región de Duma, pues no tenemos los detalles".



"Tenemos algunas informaciones de personas sobre el terreno sobre mujeres con problemas respiratorios, pero si se debe a un ataque químico no podemos confirmar en absoluto", afirmó.



Indicó que los datos que maneja la OMS son únicamente informaciones indirectas y recordó que verificar o no si tuvo lugar un ataque con arma química no es el mandato de organización.



El portavoz de Unicef Christophe Boulierac dijo, sin relacionarlo con el presunto ataque químico, que "fuentes sobre el terreno" han mencionado problemas en la piel e infecciones respiratorias.



Por su parte, su homólogo en la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) Andrej Mahecic expresó la preocupación del organismo por la situación en Duma, en Guta Oriental, donde miles de civiles permanecen atrapados.



Acnur calcula que más de 133 000 sirios han huido de Guta Oriental durante las últimas cuatro semanas, casi tres veces el número que se tenía el 20 de marzo.



Unos 45 000 sirios están siendo alojados actualmente en ocho refugios colectivos en Damasco rural.



Hasta ahora unos 44 000 mujeres, niños y personas mayores han podido abandonar los campamentos colectivos tras pasar los controles de seguridad de las autoridades sirias.



Mahecic recalcó que unos 250 000 sirios necesitan urgentemente ayuda en Guta Oriental, en tanto que la situación es similar en la región de Afrín, donde Acnur responde a las necesidades de más de 137 000 sirios desplazados desde el 20 de enero.