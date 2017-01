Abogado de la familia de Fausto Valdiviezo dijo que José Serrano rompió el sigilo de la investigación

El caso de la muerte de Fausto Valdiviezo se actualizó en plena campaña electoral. Julio Cueva, abogado de la familia del periodista asesinado en abril de 2013, lamentó que las declaraciones del exministro del Interior, y candidato a Asamblea, José Serrano, pongan en riesgo la investigación.

La mañana de este jueves 5 de enero del 2017, Cueva mostró su malestar en declaraciones a EL COMERCIO ante la versión del candidato a asambleísta. Y sostuvo que los familiares de Valdiviezo están indignados porque se ha roto el sigilo que establece la ley para estos casos.



Cueva había publicado en su cuenta de Twitter, la noche del miércoles 4 de enero, que “como abogado de la familia Valdivieso rechazamos que el exministro haya violado el sigilo de la ley sobre la investigación y puesto en riesgo resultados. Más daños”.

Como Abg Flia Valdiviezo desconocemos que exista un proceso de extradición en marcha y de ser así, debió permanecer en sigilo x ley! https://t.co/qJp84z8R1A — Julio Cueva Garcia (@cuevajuliocesar) 5 de enero de 2017

Serrano, candidato a la Asamblea Nacional por Alianza País, dijo durante una entrevista en el programa Candidato a bordo de Canal Uno, emitida el 2 de enero, que se había iniciado el proceso de extradición desde los Estados Unidos de quien sería el autor material del asesinato de Valdivieso. Además, indicó que desde el análisis del hecho por parte de la Policía y la Función Judicial se trataba de un caso de sicariato. “Es decir alguien lo mandó a matar a Fausto”.



El abogado de la familia dijo desconocer que exista un proceso de extradición en marcha. Más bien reveló que hay una investigación previa que lleva la Fiscalía dentro de la cual dos testigos protegidos han identificado al supuesto autor del crimen.

Mientras, Serrano estuvo en Guayaquil este jueves 5 de enero en una reunión con varios candidatos oficialistas y un grupo de alcaldes de AP. El exministro estuvo rodeado de miembros de su seguridad y coidearios, quienes habían mencionado a los medios que no daría declaraciones, pero finalmente accedió a atender a la prensa.



Serrano afirmó que de “ninguna manera” se está politizando el caso del asesinato de Valdiviezo y que las declaraciones que ha dado fueron en respuesta a la pregunta de un periodista. “Efectivamente, señalar hasta dónde había llegado la investigación mientras fui Ministro del Interior y yo eso es lo que he hecho (responder)”.



El exministro añadió que aspira a que el implicado en el caso sea extraditado y venga a “rendir cuentas”. Al ser consultado sobre el supuesto rompimiento del sigilo de una investigación, acotó que se estado jugando con el tema. “Aquí es palo porque bogas, palo porque no bogas, lo siento...”. Sostuvo que el implicado habría sido identificado a finales de septiembre y primeros días de octubre.