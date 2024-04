Si tienes poco tiempo, te lo resumimos en estas tres líneas:

Óscar Zambrano volvió a jugar con Liga de Quito en la Liga Pro, tras un mes de ausencia.

El jugador tuvo un resultado ‘adverso’ en una prueba antidoping practicada por la Conmebol.

Ante Delfín, LDU ganó por 2-1 y se mantiene en la parte alta de la tabla de posiciones.

Óscar Zambrano volvió a jugar con Liga de Quito en la Liga Pro, tras cinco partidos de ausencia. Lo hizo la noche del lunes 15 de abril de 2024, en la octava fecha de la primera fase de la Liga Pro, en la victoria 2-1 ante Delfín.

Óscar Zambrano fue apartado de las convocatorias de Liga de Quito desde el 15 de marzo, cuando el cuadro universitario comunicó que obtuvo un resultado analítico adverso en una prueba antidopaje practicada por la Conmebol.

Las pruebas a Óscar Zambrano fueron realizadas en las finales de la Recopa Sudamericana. Liga de Quito perdió ante Fluminense con un marcador global de 2-1. En la ida en el Rodrigo Paz Delgado, fue 1-0 a favor de los ecuatorianos, y en la vuelta 2-0 para los brasileños.

Esos resultados no solo apartaron a Zambrano de la Liga Pro, sino que también se perdió la gira de marzo de la Selección de Ecuador en Estados Unidos para los amistosos ante Guatemala e Italia.

Sin embargo, el 8 de abril, LDU sacó un nuevo comunicado en donde indicaba que, tras la “audiencia preliminar en el caso del jugador Óscar Zambrano”, no fue “suspendido provisionalmente”, por lo que podría actuar en la Liga Pro, pero no en la Copa Libertadores, torneo en el que no fue inscrito.

Ante Delfín, Óscar Zambrano jugó 80 minutos. Salió del terreno de juego lesionado. En su lugar ingresó Joseph Espinoza.

Alex Arce sigue con su racha goleadora

El delantero paraguayo Alex Arce continúa con su racha goleadora con Liga de Quito en la Liga Pro. Tras el doblete marcado ante Delfín de Manta, llegó a los 10 goles y es el máximo goleador del torneo en las ocho primeras fechas.

En la Liga Pro, Alex Arce le marcó a Macará (1), Cumbayá (2), Aucas (1), Imbabura (3), El Nacional (1) y Delfín (2).

En la tabla de goleadores, el paraguayo es seguido de cerca por el colombiano Jeison Medina, delantero de Aucas, que tiene ocho tantos.

El argentino Facundo Pons, jugador de Macará; el uruguayo Jonathan dos Santos, ariete de Mushuc Runa; y, el nacionalizado Michael Hoyos, figura de Independiente del Valle, completan la tabla de máximos anotadores, con cuatro anotaciones.

Liga ganó un apretado partido

Liga de Quito cerró la octava fecha de la primera fase de la Liga Pro con una ajustada y luchada victoria ante Delfín. El 2-1 le permite a los quiteños concretar tres victorias en fila, tras el 1-0 ante Botafogo por la Copa Libertadores, y el 1-2 contra El Nacional en la Liga Pro.

Alex Arce anotó el 1-0 y aprovechó una jugada individual de Michael Estrada, quien aún no logra marcar con los universitarios. El propio paraguayo puso el 2-0 en el marcador desde el punto penal.

Delfín le puso drama al juego por intermedio del argentino Nicolás Messiniti, pero no pudo aprovechar el envión final para llegar al empate.

Tampoco le sacó provecho a jugar con un jugador más en el terreno de juego desde los 17 minutos del primer tiempo, por la expulsión de Ezequiel Piovi.

Con este resultado, Liga de Quito escala a la cuarta posición de la Liga Pro con 15 puntos. Quedó a dos puntos de distancia de Aucas, el líder con 17, pero aun con dos partidos pendientes. Por su parte, Delfín se estancó en la penúltima casilla con cinco puntos.

En la novena fecha, LDU viaja a Machala para enfrentarse a Orense a las 16:30. Delfín recibe a Macará desde las 14:00. Ambos duelos están pactados para el viernes 19 de abril.