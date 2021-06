Britney Spears batalla por su independencia en una corte

Redacción Tendencias (I)

Este miércoles 23 de junio, la cantante estadounidense Britney Spears se presentará ante un juzgado de Los Ángeles para pedir que su padre, Jamie Spears, no siga siendo su tutor legal.

La situación de la estrella del pop recobró interés entre la opinión pública y sus fans que no han dejado de manifestarse en redes sociales a través del hashtag #FreeBritney (libertad para Britney).

En el 2008, Britney accedió a que su padre se convierta en su tutor legal. La decisión se derivó de un periodo de inestabilidad de la artista, en el que estuvo internada en una institución de salud mental y perdió la custodia de sus hijos.

Tres años después, Britney mostraba su recuperación y volvió a la música con el lanzamiento del disco ‘Femme Fatale’ (2011). Sin embargo, la tutela la ha mantenido hasta hoy. Por ello, la artista decidió recurrir al sistema de justicia para pedir su revocatoria, argumentando problemas con el alcohol y un control excesivo por parte de su padre.

La comparecencia de Britney ante la corte sucede en medio de revelaciones sobre el caso publicadas por el New York Times. Según el informe, la artista quería sacar a su padre de la tutela legal desde el 2014. En la publicación se cita una serie de informes judiciales en los cuales la cantante asegura que la tutela se convirtió en una “herramienta opresiva y controladora en su contra”.

Según el informe, Jamie Spears no solo mantiene el control sobre los bienes y finanzas de su hija, sino que además se ha extendido a decisiones más cotidianas como atención médica, las visitas que recibe en su mansión de Los Ángeles, hasta negar la renovación de la cocina.

Por otra parte, Vivian Lee Thoreen, abogada de Jamie Spears, dijo que la voluntad de su cliente es terminar con la tutela legal en cuanto se den las condiciones. “Si quiere terminarla, puede registrar una petición”, dijo en una entrevista con CNN. La abogada aseguró que Britney no ha ejercido este derecho en estos 13 años.

La situación de la ‘Princesa del pop’ también se aborda en detalle en el documental ‘The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship’ (‘La batalla por Britney: fans, dinero y conservadurismo). En este documental el periodista y cineasta Mobeen Azhar busca desentrañar las complejidades que rodean su controvertida tutela legal. La producción se estrena este 23 de junio en exclusiva para Latinoamérica en la plataforma de ‘streaming’ DirecTv Go.

El testimonio que hoy ofrecerá Britney ante la corte será clave para definir el término de la tutela y la autonomía que busca la artista, quien también ha declarado que no volvería a actuar mientras su padre mantenga el control de su vida.