Vuelo realizó aterrizaje de emergencia luego de que una madre olvidara a su bebé en el aeropuerto

Como le sucedió a la mamá del protagonista Kevin McAllister en esta famosa película ‘Mi pobre angelito’, el pasado domingo 10 de marzo del 2019, una mujer olvidó a su bebé en la sala de espera del Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz de Arabia Saudita. El descuido obligó a un vuelo de la aerolínea Saudi Airlines que se dirigía a Kuala Lumpur en Malasia a regresar a Yeda, una ciudad en Arabia Saudí.

Según reportan medios internacionales como The Guardian y The Sun, el incidente se dio a conocer luego de que se difundió un audio en el que se puede escuchar al piloto del avión solicitando permiso para regresar al aeropuerto de Yeda y realizar un aterrizaje de emergencia.



"Que Dios nos acompañe, ¿podemos regresar?", pregunta el piloto. Ante la confusión del operador, que según The Sun, conversa con otros compañeros sobre la petición, "el vuelo está solicitando regresar. Una pasajera se olvidó a su bebé en el área de espera, pobre pequeño".

Durante la grabación, el piloto insiste en que la mujer "dejó a su bebé en el terminal y se niega a seguir volando" sin su hijo. Luego de otorgar la autorización para el regreso, los controladores aéreos aseguran que esta es una situación "totalmente nueva" para ellos. Y es que no es común que los aviones regresen a su punto de destino, a menos que se presente una falla mecánica o que un pasajero presente un problema de salud.



De acuerdo con información difundida por el portal Gulf News, la mujer encontró a su hijo sano y salvo y cuidado por las autoridades del aeropuerto.