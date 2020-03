Universidades de EE.UU. comienzan a dar cursos en línea debido al coronavirus

LEA TAMBIÉN

Muchas universidades como Columbia, Berkeley o Harvard y algunas escuelas de Estados Unidos han cerrado sus puertas total o parcialmente debido al coronavirus, y están ofreciendo cursos en línea.

El gobierno de Donald Trump no ha decretado el cierre de ninguna institución en este país donde se han registrado 761 casos y 27 muertes asociados al covid-19. Estas instituciones, algunas privadas, han adoptado la decisión de manera independiente.



A pocos días del comienzo de las vacaciones de primavera, que comienza el fin de semana próximo, Harvard anunció que los cursos serán ofrecidos en línea desde que termine el asueto, el 23 de marzo.



La famosa universidad situada en la localidad de Cambridge, en el estado de Massachusetts, pidió a sus 36 000 estudiantes “no regresar tras las vacaciones de primavera” y seguir estudiando a distancia “hasta nueva orden”.



“El objetivo de estos cambios es minimizar la necesidad de juntarse en grandes grupos y pasar un tiempo prolongado en estrecha cercanía con otros”, dijo el presidente de la universidad, Lawrence Bacow, en un mensaje publicado en el sitio web de Harvard.



El MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, también en Cambridge, anuló todas las clases con muchos alumnos hasta el fin del año escolar el 15 de mayo, y aumentó los cursos en línea.



En Nueva York, las universidades de Columbia, New York University, Fordham y Hofstra anunciaron que pasarán a los cursos virtuales. La universidad de Princeton, en Nueva Jersey, indicó que habrán cursos en línea hasta el 5 de abril y anuló todos los eventos previstos en el campus.



Al otro extremo del país, en California, al menos cinco universidades, incluida la reputada Berkeley y Stanford, suspendieron todos o la mayoría de los cursos presenciales. Universidades, escuelas primarias y secundarias que aún no han comenzado a ofrecer cursos virtuales se preparan para hacerlo.



La escuela internacional de la ONU en Nueva York, UNIS, cerró sus puertas el lunes 9 de marzo porque un profesor tiene neumonía, a la espera del resultado del test que podría confirmar el virus. Sus más de 1 000 alumnos ya están tomando clases en línea.



Bill de Blasio, el alcalde de Nueva York, no ha cerrado las escuelas públicas. “No podemos cerrar todo debido a miedos excesivos”, dijo. “Quiero proteger a los niños más que a nadie, pero por todo lo que estamos viendo esta es una enfermedad que realmente no presenta un problema para nuestros niños”.



Consultado sobre la cantidad de establecimientos o alumnos afectados, una portavoz del Consejo de Educación de Estados Unidos dijo que es “imposible decir” porque “la situación cambia todo el tiempo”.



Citando declaraciones de su presidente, la portavoz confirmó que se trata “probablemente del mayor desafío a corto plazo al que se confronta la educación superior en una generación”.

La Unesco estimó el 5 de marzo que había casi 300 millones de alumnos sin clases en 13 países debido al virus, pero desde entonces la cifra sigue aumentando.