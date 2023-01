Twitter prueba la función de videollamada en la aplicación

Twitter está probando implementar la función de videollamada en la aplicación, sumándose al resto de redes sociales como Instagram, Facebook o WhatsApp que ya disponen de esta herramienta desde hace tiempo.

La plataforma liderada por el magnate Elon Musk está trabajando en distintas funciones que planea introducir en la red social para aplicar mejoras y atraer a los usuarios.

Una de las funciones en las que trabaja Twitter, por ejemplo, es el nuevo sistema para obtener beneficios para la plataforma y los creadores de contenido con la función 'Monedas', que se basa en una moneda virtual para pagar por contenidos de "calidad" a perfiles de creadores.

Ahora, Twitter prueba la nueva función para realizar videollamadas, a la que por el momento solo han tenido acceso algunos usuarios, según han comprobado desarrolladores.

De esta forma, los usuarios podrán hablar por videollamada con sus perfiles amigos a través de los chats en Twitter. Para ello, se ha introducido un icono en forma de cámara de vídeo en la esquina superior derecha. Con tan solo pulsarlo, se inicia la llamada.

#Twitter is working on the Video Chat feature 👀 pic.twitter.com/y3cv9cPzBv