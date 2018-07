Tom Cruise encabeza la taquilla con la nueva 'Misión Imposible'

LEA TAMBIÉN

Tom Cruise se fracturó meses atrás un tobillo durante el rodaje, pero ahora llega la recompensa: con la sexta entrega de 'Misión Imposible' la estrella de Hollywood conquistó este 29 de julio del 2018 por amplio margen la taquilla norteamericana.

'Fallout' recaudó en su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá USD 61,5 millones, según reportó este domingo el "Hollywood Reporter". En el thriller actúan, además de Cruise en la piel del agente Ethan Hunt, Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Angela Bassett y Alec Baldwin.

Video: YouTube / Canal: ZonaTrailers



Como en muchas películas anteriores, Cruise, de 56 años, asumió la mayoría de las escenas de riesgo. Para la película realizó un salto HALO (High Altitude, Low Opening, en inglés - elevada altura, baja apertura), una técnica militar en la que se abre el paracaídas recién a baja altura.



Durante otra escena Cruise realizó un osado salto entre dos casas, que resultó en la fractura.



En segundo lugar de la taquilla norteamericana se ubicó la comedia musical 'Mamma Mia! Here We Go Again', la continuación de 'Mamma Mia!' del año 2008, que reunió 15 millones de dólares. El tercer puesto fue para el thriller 'The Equalizer 2', con USD 14 millones.​



Trailer de la película 'Mamma Mia! Here We Go Again'



Video: YouTube / Canal: Cinescondite





Trailer de la película 'The Equalizer 2' o 'El Justiciero 2'

Video: YouTube / Canal: Trailers In Spanish