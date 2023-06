Un operador de cámara IA confundió una cabeza calva con un balón de fútbol

Durante una reciente transmisión en vivo de partidos, el operador de cámara de inteligencia artificial (IA) confundió repetidamente la cabeza calva de un juez de línea con el balón de fútbol.

En un video es posible observar el resultado final. Es como si la IA estuviera fijándose en el juez de línea, y no puede evitar acercarse a su rebote.

Inverness Caledonian Thistle don’t employ a cameraman as their camera is programmed to follow the ball throughout the match. The commentator had to apologise today as the camera kept on mistaking the ball for the linesman’s head... pic.twitter.com/LeKsc2bEj7