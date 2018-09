Steven Seagal, íntimo amigo de Putin, aspira a gobernar una región rusa

LEA TAMBIÉN

El actor estadounidense Steven Seagal, que también ostenta la ciudadanía rusa, aseguró este miércoles 26 de septiembre de 2018 que aspira a ser gobernador de Primorie, región del Lejano Oriente ruso en la costa del Pacífico con capital en Vladivostok.

"La familia de mi padre es de aquí. Cada vez que vengo, más me apetece ver la región de Primorie y convertirme en su gobernador", dijo Seagal a la prensa local.



Seagal, que viajó a la ciudad bañada por el Pacífico para participar en el festival de cine Pacific Meridian, hizo estos comentarios poco después de que fueran anulados los resultados de las elecciones a gobernador de Primorie en medio de denuncias de fraude oficialista.



El actual gobernador de Primorie, Andréi Tarasenko, tendrá muy difícil renovar su mandato, dada la gran popularidad del candidato comunista, que se ha beneficiado de las críticas al partido del Kremlin por una controvertida reforma de pensiones.



No obstante, según la prensa, la legislación vigente le impediría a Seagal presentarse a las elecciones, ya que aquellos ciudadanos que tengan más de una ciudadanía no pueden ser gobernadores en este país.



El actor recibió el pasaporte ruso en noviembre de 2016 de manos del propio presidente ruso, Vladímir Putin, quien después le nombró enviado especial para las relaciones culturales con EE.UU.



"Fui nombrado hace poco, así que estoy todavía en fase de negociaciones con el Ministerio de Exteriores (...), sigo haciendo lo que siempre había hecho, fortalecer los lazos entre los países", comentó. Subrayó que su misión es mejorar la imagen diplomática de Rusia en el exterior, independientemente del cargo oficial que ocupe.



Seagal, de 64 años y republicano declarado, es un gran admirador de Putin, a quien ha descrito como "uno de más grandes líderes mundiales", y ha viajado a la anexada Crimea, aunque EE.UU. considera que la península es territorio ucraniano.



Los abuelos del actor por parte paterna son judíos originarios de San Petersburgo, patria chica del presidente ruso, y, de hecho, cambiaron el apellido Siegelman por el de Seagal, y también tiene raíces en Bielorrusia y Ucrania.



Otro estadounidense que también recibió la ciudadanía rusa, el luchador Jeff Monson, fue elegido recientemente diputado de la ciudad de Krasnogorsk, que se encuentra cerca de Moscú.