¿Quién era Stockton Rush, el piloto del Titan?

El piloto falleció junto a cuatro personas en la última exploración del submarino Titan. Foto: OceanGate

Kevin Puga S.

El empresario y visionario Stockton Rush siempre quiso ser astronauta pero un problema visual no le permitió cumplir su sueño.

El fundador y CEO de OceanGate Expeditions, empresa que realiza viajes al fondo del mar para observar los restos del popular barco Titanic, era el piloto del submarino Titan, embarcación cuyos restos fueron encontrados tras implosionar el jueves, 22 de junio de 2023.

El estadounidense de 61 años fue parte de las cinco personas que fallecieron en la última exploración realizada en las frías aguas del Atlántico, en Terranova, Canadá.

¿Qué hizo Stockton Rush?

Rush estudió ingeniería aeronáutica en la Universidad de Princeton, Estados Unidos; a la par, siguió una carrera como piloto comercial.

En 1981 ya volaba un jet DC8, convirtiéndose en la persona mas joven del mundo en hacerlo.

Tres años después, empezó a trabajar junto a McDonnell Douglas, fabricante de aviones Boeing, como ingeniero de pruebas de aviones de combate y en desarrollo de misiles antisatélites.

Su vida avanzó rodeada de vehículos aéreos e ingeniería aeroespacial hasta que en 2009, Rush fundó OceanGate.

Su empresa tenía el propósito de permitir a investigadores y exploradores del mundo acceder a las profundidades del mar para descubrir los recursos históricos y biológicos que se encuentran en él.

Los restos del Titanic ubicados a más de 3 800 metros de profunidad, fueron el enganche perfecto para adentrarse al mundo desconocido submarino.

James Tiberius Kirk

En una entrevista brindada para CBS en 2022, Stockton Rush declaró que quería ser una especie de James Tiberius Kirk, personaje ficticio de Star Trek.

“Quería ser una especie de capitán Kirk (…) encontrar nuevas formas de vida (…) No quería ser el pasajero en el asiento trasero”, comentó.

Para él, explorar era su forma de descubrir la vida: “No se trataba de ir al espacio. Se trataba de explorar. Y me di cuenta de que el océano es el universo. Ahí es donde está la vida”, añadió al medio.

Polémicas declaraciones

En aquella entrevista, el empresario afirmó que el compartimiento central de la embarcación no se destruirá por la presión del agua, pero también admitió que algunas partes usadas en Titan fueron adquiridas en tiendas de camping.

“Hemos trabajado con Boeing, la NASA y la Universidad de Washington (...) Los propulsores pueden dejar de funcionar, las luces se pueden apagar y todo lo demás puede fallar y todavía estarás a salvo”, expresó Rush.

Sin embargo, dijo una frase que dejó en duda a la seguridad de las exploraciones.

“La seguridad es puro desperdicio. Si solo quieres estar a salvo, no salgas de tu cama. No te subas a tu auto. No hagas nada”, añadió.

Noticias relacionadas:

Visita nuestros portales: