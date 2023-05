¿Qué es el síndrome de Peter Pan?

Este síndrome es frecuente en los hombres y se aprecia cuando la personas no asume responsabilidades. Foto: Cortesía

Redacción Elcomercio.com

A propósito de la nueva versión de la historia de Peter Pan, el niño que se niega a crecer, entre los usuarios de las redes sociales se han preguntado este martes 2 de mayo de 2023 sobre el significado del síndrome que lleva el nombre de esta película.

Se conoce que este tipo de personalidad es identificada en las personas 30 o 40 años que actúan de forma infantil e inmadura. Con ellas es difícilmente convivir porque no asumen responsabilidad, son alérgicas a los compromisos y exhiben conductas muy egoístas.

Ahora, sobre la película, esta está disponible desde el 28 de abril a través de la plataforma de streaming de Disney Plus y tiene una duración total de 1 hora y 46 minutos.

Adultos con síndrome de Peter Pan: ¿cuáles son las causas?

Si bien estos adultos infantiles no encajan en ninguna categoría clínica o trastorno psicológico como tal, trazan un fenómeno frecuente conocido como síndrome de Peter Pan. Que son todos aquellos que cuya edad cronológica no coincide con lo que demuestran a nivel comportamental. Son inmaduros, infantiles, con tendencia a la evitación, etc.

Aunque no estemos ante una condición mental que aparezca en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V), desde el ámbito psicológico es notorio un detalle.

El adulto infantil podría revelar otros trastornos subyacentes. Además, su conducta es claramente problemática en todos los ámbitos sociales y emocionales. Estas son algunas de las causas:

1. Estilos de crianza permisiva o sobreprotectora

2. Un apego evitativo, inmadurez en construir vínculos

3. Personalidad narcisista

4. Falta de competencias emocionales y nula resistencia a la frustración

Estas son las consecuencias de ser un adulto infantil

En 2021, la Universidad de Ondokuz Mayıs, en Turquía, desarrolló una técnica para llevar a cabo dicha evaluación. El instrumento medirá los constructos más significativos en esta condición, por lo que se puede enlistar las consecuencias más comunes:

Son desafiantes

Tienen miedo a la soledad y muestran un elevado egoísmo.

y muestran un elevado egoísmo. Los trabajos les duran muy poco y son incapaces de manejar el estrés.

Evidencian fobias a los compromisos.

Son incapaces de resolver sus problemas.

Son incapaces de alcanzar metas personales.

Cuentan con pocos amigos y los pierden al poco tiempo.

Se mueven solo por deseos y necesidades inmediatas.

Pueden mostrar una gran dependencia de algunas figuras, por ejemplo, sus padres.

Tienen rabietas, no regulan sus emociones

No asumen responsabilidades y son hábiles para dar excusas y justificar por qué no las llevan a cabo.

Visita nuestros portales: