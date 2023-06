Marca china Shein producirá ropa en Brasil para exportar a Latinoamérica

El gigante textil chino Shein anunció este jueves, 29 de junio de 2023, que a partir del mes de julio tendrá una línea de producción de ropa en Brasil, tras alcanzar un acuerdo con un fabricante local, con la intención de exportar en el futuro a otros países de América Latina.

La producción tendrá lugar en una planta propiedad de la Compañía de Tejidos Norte de Minas (Coteminas) en el municipio de Macaíba, en el estado de Rio Grande do Norte, en el noreste brasileño.

Las primeras ropas de Shein hechas en el país suramericanos serán vaqueros y camisetas de algodón.

El anuncio ocurrió después de una reunión entre el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con la gobernadora de Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, y representantes de Shein y sus socios locales, en Brasilia.

El jefe de Shein en América Latina, Marcelo Claure, dijo a los periodistas que el inicio de las actividades en Rio Grande do Norte se enmarca dentro del "compromiso" de trasladar parte de su producción de China a Brasil.

Según explicó, el objetivo de la compañía es cerrar alianzas con hasta "2 000" fabricantes brasileños en los próximos años.

"Son productos de Shein hechos en Brasil para Brasil. Nuestro plan es tener 2 000 fábricas y no solo fabricar para Brasil, sino que Brasil sea un polo importante para exportar a América Latina", afirmó Claure.

En abril, la marca china anunció inversiones por valor de 155 millones de dólares (o 140 millones de euros) en Brasil con la intención de "aumentar la competitividad de las fábricas textiles" del país.

