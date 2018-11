Bertolucci, maestro del 'último tango'  que fue leyenda antes de morir

LEA TAMBIÉN

Durante años se supo poco de Bernardo Bertolucci. Tras estar diez años sin dirigir, en 2013 regresó con el drama 'Tú y yo', en el que abordaba algunos de sus temas predilectos como la pubertad, el despertar sexual, las drogas y el incesto. Este lunes 26 de noviembre del 2018, el autor de obras maestras como 'El último tango en París' y 'El último emperador' murió a los 77 años en su casa en Roma.

El director, que llevaba varios años en una silla de ruedas por una operación en la columna que salió mal, está considerado uno de los últimos grandes maestros del cine de posguerra italiano. Su mirada sobre lo prohibido, lo oculto y el voyeurismo en su forma más audaz sirve para describir la obra de este cineasta, que figura entre los clásicos modernos, a pesar de haber rodado sólo unos 15 títulos, pocos en comparación con otros directores.



Nacido en 1940 en Parma, el realizador supo tomar el pulso a una época llevando a la gran pantalla la exploración del deseo, la lujuria de una generación que respiraba aires de libertad. Su primera gran jugada fue 'El último tango en París' (1972). Un crítico estadounidense aseguró entonces que era "la película más erótica que jamás se hubiese rodado".

La cinta se convirtió en una película de culto, que en su momento fue prohibida en Italia y por la que Bertolucci fue multado. La película cuenta la historia de un estadounidense de mediana edad (interpretado por Marlon Brando) que deambula por París y se topa con una joven francesa (Maria Schneider). Prácticamente toda la cinta gira en torno al sexo.



Legendarias son las escenas sobre el suelo de un apartamento vacío de París. Para Maria Schneider la fama que le aportó la película fue más bien una maldición. Tras el fulminante éxito vinieron los problemas de alcohol y drogas y murió con tan solo 58 años en 2011. Bertolucci reconoció hace unos años haber engañado la joven actriz en la famosa escena de la mantequilla.



"No quería que Maria interpretara rabia y humillación, quería que Maria sintiera rabia y humillación. Después, ella me odió para toda su vida", señaló entonces. El director, sin embargo, consiguió una nominación a los Oscar y numerosos premios, pero sobre todo el dinero para su proyecto más ambicioso: 'Novecento', un largometraje de época de cinco horas y media sobre la lucha de clases a principios del siglo XX. A pesar de contar con un reparto de ensueño, con estrellas como Burt Lancaster, Donald Sutherland, Robert de Niro y Gérard Depardieu, Bertolucci, que se declaraba comunista, no consigió convertir en un taquillazo esta película de marcado perfil político.

Su mayor éxito llegó en 1987 con el 'El último emperador', con la que consiguió nueve Oscar y cuatro Globos de Oro. En la cinta abordó la vida del último emperador chino, que llegó al poder con tres años, era tratado como un dios y "vivía como preso de su propio poder". Con esta cinta, Bertolucci se convirtió en el primer director occidental al que se le dio permiso para rodar en localizaciones originales en Pekín.



Sin embargo, el segundo intento de Bertolucci de abordar un tema del lejano oriente, 'Little Buddha' (1993), se convirtió en un sonoro fracaso. Tampoco consiguió el aplauso de la crítica con 'Belleza robada' (1996), centrada en las experiencias amorosas de una joven estadounidense de visita en la Toscana. A pesar de contar con una arrebatadora Liv Tyler, la crítica fue devastadora.



Pero sí recibió elogios por 'L'Assedio' (1998), el tierno amor platónico de un pianista por una joven africana. Casi todo el metraje se desarrolla en un edificio junto a la Plaza de España en Roma. Con el tiempo, Bertolucci se fue adaptando a su vida en silla de ruedas. Al principio fue difícil, dijo en una entrevista en 2012. Durante años, dijo, estuvo sumido en un estado de apatía.