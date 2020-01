Selena Gómez dice que sufrió 'abuso emocional' durante su relación con el cantante Justin Bieber

LEA TAMBIÉN

La cantante estadounidense Selena Gómez habló por primera vez de forma pública sobre su relación con el canadiense Justin Bieber. La pareja, que tuvo un noviazgo interrumpido de siete años, fue objeto de cientos de titulares en la prensa y, durante su entrevista, la intérprete de Lose You To Love Me, aseguró sentir que fue "víctima de ciertos abusos" durante ese tiempo.

Gómez hizo las declaraciones en una entrevista en el podcast de Lulu García-Navarro de la National Public Radio de Estados Unidos. Durante su intervención dijo que "por mucho que no quiera pasar el resto de mi vida hablando de esto, estoy realmente orgullosa de poder decir que me siento más fuerte y que he encontrado la manera de superarlo".



Gómez aseguró que la relación que tuvo con Justin Bieber, de la que salieron decenas de rumores de engaños del canadiense hacia ella, "es algo que necesitaba interiorizar como adulta". Ambos empezaron a salir en el año 2011, cuando la cantante tenía 19 años y Bieber 17, y finalmente se separaron en el 2018.



La cantante habló su relación luego de ser consultada por el tema Lose You To Love Me que lanzó el 22 de octubre del 2019. Desde entonces, los seguidores de Gómez vincularon la canción con la relación que mantuvo con Bieber y en la entrevista la intérprete confirmó que la letra está inspirada en la historia que vivió con el canadiense.

Video: YouTube, cuenta: Selena Gomez



En YouTube, donde el clip suma más de 230 millones de reproducciones hasta este 28 de enero del 2020, Gómez dijo que el tema "está inspirado en muchas cosas que han pasado en mi vida desde que publiqué mi último álbum. Quiero que las personas sientan esperanza y que sepan que llegarán al otro lado más fuertes y siendo una versión mejor de ustedes mismos".



En la entrevista, Gómez dijo sentirse orgullosa sobre el éxito del tema, que forma parte de su disco 'Rare', presentado el pasado 10 de enero. Añadió que cree no haber recibido "un trato adecuado" en la relación con Bieber y en la ruptura de la misma. "Y aunque lo había aceptado, en cierto modo necesitaba decir algunas cosas que me hubiese gustado haber dicho", añadió.

Para Gómez Lose You To Love Me no es una canción que pretende transmitir odio. Al contrario, "dice: teníamos algo bonito y nunca negaría que no era eso... Fue muy difícil y estoy feliz de que se haya terminado" añadió antes de decir que reconciliarse consigo misma la ha ayudado a sentirse completa.

En el podcast, Gómez también habló sobre sus problemas de salud mental. "Es algo con lo que tendré que lidiar toda la vida. No creo que mágicamente me sienta mejor, hay días en los que me es difícil salir de la cama o en los que tengo graves ataques de ansiedad", reconoció mientras hablaba de otras canciones de 'Rare' como Fun que hablan de la salud mental.

Video: YouTube, cuenta: Selena Gomez