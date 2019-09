Scarlett Johansson defiende a Woody Allen y dice que volvería a trabajar con él

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La famosa actriz estadounidense Scarlett Johansson defendió al cineasta Woody Allen, dijo que no cree que haya manoseado a su hija adoptiva y aseguró en una entrevista publicada este martes 3 de septiembre del 2019 que volvería a trabajar con él “en cualquier momento”.

Gran parte de Hollywood se ha distanciado de Allen desde que el movimiento #MeToo ganó ímpetu y resurgieron las acusaciones de que abusó sexualmente de su hija adoptiva Dylan Farrow a comienzos de los años '90, cuando ésta tenía siete años.



Tras dos meses de investigaciones, la justicia no halló pruebas suficientes como para inculpar a Allen, acusado del abuso por su entonces pareja, la actriz Mia Farrow. Dylan, ahora adulta, asegura que fue manoseada por su padre.



Allen, ganador de varios Oscar, rechaza categóricamente las acusaciones, pero una cantidad de celebridades como Colin Firth, Greta Gerwig y Mira Sorvino han dicho que no volverían a trabajar con él.



“Amo a Woody”, dijo Johansson a The Hollywood Reporter. “Le creo, y trabajaría con él en cualquier momento”, añadió.



Johansson actuó en las películas de Woody Allen 'Match Point' (2005) , 'Scoop' (2006) y 'Vicky Cristina Barcelona' (2008).

Video: YouTube, cuenta: VikiTrailers



“Veo a Woody cuando puedo, y he tenido muchas conversaciones con él sobre esto”, dijo Johansson en referencia a las acusaciones. “He sido muy directa con él, y él es muy directo conmigo. Mantiene su inocencia, y yo le creo”, afirmó.



Amazon decidió poner en el refrigerador la última película de Allen, 'A Rainy Day in New York' , tras las acusaciones de abuso sexual. Pero otro distribuidor difundirá el filme en Europa más tarde este año, tras su estreno en Polonia en julio.

En febrero el cineasta neoyorquino presentó una demanda por USD 68 millones contra Amazon por ruptura de contrato, acusando a la compañía de cancelar la distribución de la película en base a acusaciones “sin fundamento”.