Reguetonero Lennox pide oración por su compañero Zion tras hospitalización

El cantante urbano puertorriqueño Lennox, del dúo de Zion y Lennox, pidió este miércoles 4 de marzo de 2020 a sus seguidores, amigos y colegas que oren por su compañero musical, quien fue ingresado en un hospital en México por razones que aún se desconocen.

"Oremos por la salud de mi hermano @zion para que todo salga bien", sostuvo Lennox en su cuenta de Instagram adjunto con una foto de Zion acostado en una camilla en el Hospital ABC, en Ciudad México, según confirmaron a EFE los portavoces de los artistas.

"Pedimos una cadena de oración por nuestro hermano @zion, que Dios tenga el control y que todo salga bien", agrega un mensaje la cuenta del dúo de la misma red social.

Por su parte, Héctor Colón, mánager de Zion y conocido como "Zurdo", dijo en una entrevista con el programa radial local 'El Relajo de la X' que Zion se sintió mal en el avión de camino a México para su participación el jueves 5 de marzo de 2020 en los Spotify Awards.



"Estaba todo bien, y de momento como que se le fue el aire. Aterrizamos y pues estaba súper mal, tambaleando. No sabíamos. Mandé a Lennox al hotel y me fui con él para el hospital", relató Colón.



Este dijo, además, que se encuentra en la espera de qué le dicen los médicos."Honestamente no saben y le han hecho un montón de cosas. Yo estoy con él aquí solo. Está consciente", agregó.



Tras la noticia, varios reconocidos artistas urbanos como Yaga, del dúo de Yaga y Mackie; el dj y productor musical Playero, el compositor, músico y cantante urbano Ray Casillas; los artistas colombianos Sebastián Yatra y Piso 21; Jay Álvarez y e productor español Juan Magán expresaron sus buenos deseos para su colega.



Las últimas imágenes que publicó el dúo en Instagram previo al suceso, fue un vídeo de su participación en el Picnic Festival Costa Rica, que contó con las actuaciones de otros destacados artistas puertorriqueños, como la banda de reggae Cultura Profética y Justin Quiles, así como los colombianos Karol G, Fonseca y Piso 21.

"COSTA RICAAAA, gracias por una noche increíble, por su energía y por cantarlas TODAS, un abrazo #Zdiddy", expresó Zion en su cuenta de Instagram, tras su participación en el festival musical.

El próximo compromiso en agenda que tiene el dúo puertorriqueño es el jueves 5 de marzo de 2020, en la primera entrega de los Spotify Awards, que se llevará a cabo desde el Auditorio Nacional en Ciudad de México.



Allí, Zion y Lennox, así como otros artistas urbanos como el también puertorriqueño Bad Bunny, los colombianos J Balvin y Karol G, y las argentinas Cazzu y Nicki Nicole, tienen previsto actuar en la ceremonia.



Zion y Lennox, de igual manera, se preparan para proseguir su gira de espectáculos, ICONIC Tour Twenty 20, por los Estados Unidos, para celebrar sus 20 años de carrera.

La gira la arrancarán en el estadio The Forum, en Los Ángeles, el 15 de mayo de 2020, y la clausurarán el 27 de junio de 2020 en el AmericanAirlines Arena en Miami.

"Nuestra celebración del 20 aniversario marca un momento muy especial en nuestra carrera y estamos muy emocionados de preparar un show sin precedentes para nuestros fans en los Estados Unidos", expresó el dúo en su momento de anunciar la gira.