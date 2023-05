Twitter organiza 'purga' ¿sabes de qué se trata?

La red social Twitter advierte de una nueva acción en las cuentas de los usuarios, así lo manifestó el CEO de la empresa, Elon Musk.

Desde la compra oficial, Musk ha realizado una serie de cambios en la plataforma, entre ellos: eliminó la verificación de usuarios, se alargó el número de caracteres de un tuit, se creó una herramienta colaborativa con la comunidad de Twitter para calificar notas, se habilitó la herramienta de monetización para los creadores de contenido, entre otros.

Un tuit de Musk confirmó, este 8 de mayo de 2023, que las cuentas inactivas serán eliminadas de la red social. Según las nuevas políticas de Twitter, la inactividad se determina en función de los inicios de sesión.

Esta es una medida que ya se anunció en diciembre del 2022, en la que se advirtió que la limpieza afectará a 1 500 millones de perfiles. A través de esta acción se liberarán los alias que emplean aquellas personas que no utilizan Twitter en su día a día, así abre la posibilidad a los internautas y empresas que deseen cambiar sus nombres de usuarios.

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop