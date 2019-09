¿Cómo recuperar los mensajes eliminados en WhatsApp?

LEA TAMBIÉN

"Este mensaje fue eliminado". Esas son las palabras que aparecen en WhatsApp cuando el emisor de un mensaje decide borrar su contenido. Y si bien las conversaciones en el servicio de mensajería instantánea propiedad de Facebook son encriptadas, una aplicación podría ayudar a descubrir qué decía ese mensaje borrado.

La 'app' que ofrece este servicio tiene más de 51 804 calificaciones y una calificación de 4,5 estrellas sobre cinco en Google Play. Su nombre es WAMR y está disponible únicamente para dispositivos con sistema operativo Android.



Según la descripción de la aplicación, WAMR es una herramienta que "permite recuperar mensajes de texto y otros elementos multimedia (fotos, videos, notas de voz, audios, gifs animados y stickers)", que hayan sido eliminados. Además permite descargar estados de WhatsApp.



WAMR aclara que los mensajes de WhatsApp son encriptados en el dispositivo del usuario, por lo tanto, la aplicación no puede acceder a ellos directamente. La clave del funcionamiento de WAMR está en las notificaciones, pues puede leer los mensajes eliminados desde ellas y crear un historial.

WAMR tiene una calificación de 4,5 sobre 5 en la tienda de aplicaciones de Google. Foto: captura.

Sin embargo, WAMR tiene limitaciones. "Por favor ten en cuenta que no existe una manera oficial y respaldada para recuperar mensajes borrados", dice la página de la aplicación. WAMR no podrá crear el historial del chat con los mensajes borrados si la persona silencia una conversación o si el receptor del mensaje está leyendo el mismo en la aplicación antes de que este sea eliminado.



En el caso de los mensajes con contenido multimedia, WAMR no puede guardarlos si el material no fue descargado completamente antes de que el emisor elimine el contenido. "Si estás fuera de línea o tienes una conexión inestable, o en general si el remitente elimina un mensaje que contenga un archivo antes de que la aplicación de mensajería la descargue, WAMR no puede hacer nada para guardarlo", dice la página.

Para que WAMR pueda funcionar correctamente, los usuarios deben permitir que la aplicación acceda al centro de notificaciones del dispositivo. Lo que puede significar un riesgo para la seguridad de la información de la persona.