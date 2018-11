The Rasmus: 'Con cada álbum queremos descubrir cosas nuevas'

LEA TAMBIÉN

Aki Hakala, baterista de The Rasmus, fue el último miembro en ingresar a la agrupación finlandesa. Él habló con EL COMERCIO a pocos días de que la banda de rock gótico llegue a Ecuador como parte de su más reciente gira. Se presentarán en Quito este 17 de noviembre, en El Teleférico.

¿Qué expectativa tienen de este concierto y de su gira por América Latina?



Es la primera vez que vamos a Ecuador y no sé qué esperar. Hemos viajado a Argentina, México, Chile y otros países cercanos. Hemos ido a 70 países diferentes en nuestra carrera, pero nunca a Ecuador. Será especial conocer a los fans, tocar frente a ellos.



¿Hay algo que les guste hacer cuando van por primera vez a algún país?

Normalmente cuando viajamos con la banda, me gusta pasear, comer comida local, conocer gente y fans. Usualmente Lauri (Ylönen, líder de la banda) y yo salimos a pasear y eso nos lleva a situaciones muy raras. Terminamos sentados en el auto de un fan, en una montaña o hasta en un ‘after party’. Somos muy abiertos al respecto. Estamos muy interesados en conocer la cultura y ver la ciudad. Espero que tengamos tiempo cuando lleguemos a Ecuador.



Cuéntanos sobre el álbum ‘Dark Matters’, que ha sido comparado con ‘Dead Letters’. ¿Cómo se siente la banda frente a esto? ¿Qué influencias musicales quisieron impregnar en este disco?

​

Sí, hay gente que dice que hay similitudes entre esos dos álbumes, pero no lo sé, ya que hay una diferencia de 15 años. Con cada álbum queremos descubrir cosas nuevas y experimentar, cambiar los sonidos, para hacerlo más interesante para nosotros. Primero deben gustarnos las canciones antes de lanzarlas.



Este disco ya tiene un año y hemos escuchado muchas opiniones al respecto. Hay gente que considera que tiene un estilo electrónico muy pronunciado y extrañan el rock. Pero nosotros queríamos sacar un sonido más fresco y moderno. Tiene guitarras y baterías; no es totalmente computarizado.



El primer sencillo, Wonderman, mantiene el rock en el álbum. También hay canciones con pop rock suave como Silver Night, que es algo diferente. Yo estoy muy contento de que estamos en una situación en la que podemos experimentar y tenemos una disquera que nos apoya con diferentes canciones.



Pueden explorar influencias y seguir vigentes.

​

Sí, yo soy el miembro más nuevo y estoy tocando con ellos por cerca de 20 años. Nos gustaría seguir por otros 25 años y sacar más discos y viajar y tocar en vivo.



Precisamente, han tocado por tantos años y aún así han mantenido la esencia de The Rasmus. ¿Cómo sienten que ha evolucionado su música en este tiempo?

​

Es bastante extraño. El primer disco se lanzó en el 96. El estilo musical ha cambiado. Yo me uní en el 99 e hicimos ‘Into’, el cuarto disco de la banda. Había muchos cambios en ese momento, nos concentramos más en las canciones, queríamos hacer el mejor disco de pop rock en la historia, y creo que lo logramos de forma exitosa. Como mencionan, había un tono melancólico en los discos ‘Dead Letters’ y en ‘Hide from the Sun’, y tal vez un poco en ‘Black Roses’. Es verdad, si fuéramos de Ecuador o Brasil, tal vez jugaríamos fútbol y tendríamos otra vida. Pero somos de Finlandia y nos quedamos mucho tiempo dentro porque llueve o nieva, por lo que decidimos hacer música y crear una banda.



Cuéntanos sobre el título de ‘Dark Matters’, ya que tiene varios significados para la banda.

​

Fue idea de Pauli, el guitarrista. Para nosotros es como un manifiesto y es interesante porque es un título fuerte. Cuando se oye el nombre, da mucho que pensar y asociar.



¿Cómo fue el trabajo de Holy Grial, su último sencillo promocional?

​

Es una canción que tiene un sentimiento diferente. Tiene un mensaje ‘cool’ hacia el ‘outsider’ del grupo. Creo que a nuestros fans les gustará mucho. La producción es fresca y moderna en un buen sentido. Pero sigue teniendo la esencia melancólica y melodía pegajosa de The Rasmus.



Ustedes tienen una base de fans fuerte. ¿Con cada disco que sacan se apegan a ellos o buscan nuevas audiencias? ¿Cómo lo sintieron con ‘Dark Matters’?

​

No es lo primero en nuestra mente. Obviamente queremos complacer a nuestros fans, pero siempre pensamos en que a nosotros nos tiene que gustar lo que estamos haciendo, nos tiene que gustar antes de lanzarlo. En Ecuador por supuesto que tocaremos canciones como First Day of My Life y también queremos que escuchen los nuevos sonidos y canciones.



Con los nuevos sonidos que han insertado en el disco, ¿creen que se acercan a nuevas audiencias?

​

Es difícil de saber. Hemos hecho esto por tantos años que tenemos una base de fans muy sólida. La gente nos sigue, tal vez venga gente de otros países a cada show.



¿Cómo describirías el show que van a presentar? ¿Qué pueden esperar los fans en su presentación en el Ecuador?

​

Por supuesto que tocaremos canciones del nuevo álbum como Wonderman, Empire, Paradise. Pero la gente se enojará si no tocamos In the Shadows y otras más de las antiguas. Será una montaña rusa de canciones que transmitirán diferentes emociones y sensaciones.



Creo que en las primeras canciones nos miraremos con los fans, porque no nos conocemos. Será interesante y emocionante conocer de cerca cómo la gente ha recibido nuestra música en esta parte del mundo, y cómo nuestros temas están en la memoria de los fans, quienes nos han seguido por más de dos décadas en los escenarios.