Raphael salda una deuda que tenía con diversos artistas

Un total de 60 años haciendo música convierten a Raphael en una leyenda viva de la canción. ‘El Divo de Linares’ se dio el lujo de celebrar este aniversario junto a una docena de amigos, que lo acompañan a cantar en su nuevo álbum ‘Raphael 6.0’.

Rafael Martos Sánchez tenía 16 años cuando debutó artísticamente como Raphael; con ‘ph’, para hacer más fácil la pronunciación fuera de su natal España. Hoy, a sus 77 años, la idea de un retiro no cabe en una agenda llena de discos, giras y colaboraciones.



Parte de la celebración es el lanzamiento de ‘Raphael 6.0’ un disco de 13 canciones que ofrecen una nueva versión de sí mismo, en el que además está acompañado por una docena de figuras de la escena musical contemporánea.



“Necesitaba grabar este disco porque es mi aniversario y era momento de cantar estas canciones. A lo largo de mi vida artística he grabado muchos temas que eran grandes éxitos, pero me faltaban estas”, asegura el artista en una entrevista para este Diario.



Entre las canciones que siempre quiso cantar están algunos clásicos del pop rock en español, piezas de la canción melódica y hasta son cubano. El álbum se publicó en formato físico y digital, en las principales plataformas musicales.



Entre los duetos aparecen dos temas inéditos creados a propósito del aniversario. Uno de los estrenos, dice Raphael, surgió en México, cuando se encontró con Natalia Lafourcade en una emisora de radio.

“Le dije: tienes que hacer una canción que vamos a cantar tú y yo. Será sobre darle gracias a la vida, a tu forma y a tu modo”, dice Raphael. Así nació Agradecer la marcha, el primer tema producido para el disco.



El segundo inédito lleva por título Treinta y seis, la edad del músico español Pablo López, cuando compuso este tema dedicado a la amplia trayectoria de Raphael. “La canción la escribí para este instante. Es inspiración en tiempo real, pues se ha acabado de crear mientras se grababa”, dice López.



Raphael pone voz a conocidas composiciones como Vida loca junto a Luis Fonsi, Vivir así es vivir de amor con Gloria Trevi, De quererte así a dúo con Pablo Alborán, Qué bonita la vida en compañía de Alejandro Fernández, Frente a frente al lado de Mon Laferte, entre otras canciones.



Son temas que recorren otros tiempos, pero también distintas geografías en el estilo musical y vocal de cada artista que, junto con el ‘Monstruo de la canción’, revitalizan la interpretación, que tiene como destino al menos dos generaciones de oyentes. El disco cierra con Resistiré, una canción en la que se luce en solitario.

La segunda parte de la celebración será en vivo, con el regreso de Raphael a los escenarios. El ícono de la balada anunció dos presentaciones para los próximos 19 y 20 de diciembre en el WiZink Center de Madrid, bajo medidas de prevención y bioseguridad.



Para el espectáculo, el artista español ha ofrecido un repaso por las “joyas de la corona” de su extenso repertorio y presentará a sus seguidores, por primera vez en vivo, las canciones de su nuevo álbum.