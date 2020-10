¿La RAE analiza integrar el lenguaje inclusivo al idioma español?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El idioma español -a diferencia de otras lenguas- utiliza géneros tradicionales fijos para todo: pronombres, adjetivos y hasta sustantivos para nombrar objetos. El lenguaje evoluciona constantemente y esta es la razón por la que personas que forman parte de la comunidad Lgbti+ abogan por el lenguaje inclusivo.

Se le llama también lenguaje no sexista y es acuñado tanto por personas que no se identifican con la definición binaria de género (masculino y femenino) sino también por parte de personas que estudian los estereotipos sexistas en el lenguaje. Por ejemplo, el término azafata, que se asocia en el lenguaje únicamente a las mujeres, como si no existieran hombres que llevan a cabo el trabajo de tripulante de cabina.



En este contexto, también se critica el uso del género masculino para expresiones genéricas; es decir, expresiones que no llevan un género en particular. Por ello, gente dentro de la comunidad de activistas Lgbti+ y feministas



Así, la Real Academia Española (RAE) -la entidad oficial que recopila las reglas del español- estrena una nueva sección en su sitio web: el observatorio de palabras.



Dentro de esta recopilación, aparece el término "elle". "El pronombre elle es un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes. Su uso no está generalizado ni asentado", dice la definición.



La institución explica que esta sección "ofrece información sobre palabras (o acepciones de palabras) y expresiones que por el momento no aparecen en el diccionario, pero que han generado dudas: neologismos recientes, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, etc. Esta información es provisional, pues no está contemplada aún en las obras académicas, por lo que puede verse modificada en el futuro. La presencia de un término en este observatorio no implica que la RAE acepte su uso".