Queen se presentará en los Oscar con Adam Lambert como vocalista

La agrupación Queen anunció anunció este 18 de febrero del 2019 en su cuenta de Twitter que la banda se presentará durante la 91 edición de los premios Oscar. La noticia también fue difundida por las cuentas de Twitter de la Academia y de Adam Lambert, que actualmente comparte escenario con Queen.

La presentación de Queen con Lambert tendrá lugar este domingo 24 de febrero del 2019 cuando se entreguen los premios Oscar en una ceremonia en el Teatro Dolby de Los Ángeles.



"Queen + Adam Lambert will Rock You" escribió la banda en su cuenta oficial de Twitter. En cuatro horas, su mensaje logró más de 3 000 'retuits' y el video que difundió más de 91 700 reproducciones.

Por su parte, Lambert escribió: "We will rock The Oscars", haciendo alusión a la canción We Will Rock You de Queen. El video que acompaña su mensaje logró más de 54 100 reproducciones.

La Academia confirmó la participación de la banda y del intérprete con otro mensaje que también hace un guiño a una de las canciones más conocidas de Queen, Bohemian Rhapsody, que precisamente da el nombre a una película sobre la vida de Freddie Mercury que tiene cinco nominaciones a los Oscar.



'Bohemian Rhapsody' compite en las categorías Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Edición de Sonido, Mejor Edición, Mejor Actor Principal (Rami Malek) y Mejor Película. El filme fue todo un éxito en la taquilla sumando más de USD 854 299 090 a nivel mundial según el portal Box Office Mojo

Video: YouTube, cuenta: 20th Century Fox