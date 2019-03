Protagonista de 'No manches Frida 2' dice que su éxito se debe a ser osado

LEA TAMBIÉN

El actor mexicano Omar Chaparro, protagonista de 'No manches Frida 2' que se estrena esta semana en los cines estadounidenses, asegura que "uno de los mejores aciertos" de su vida ha sido ser valiente y osado.

En una entrevista con Efe en Miami, donde ha promocionado el filme dirigido por el español Nacho G. Velilla, Chaparro, también productor y guionista, subraya que nadie le ha "regalado nada" y que todo tiene que ver con los riesgos que ha tomado en su vida.



"Cuando me mudé a Ciudad de México, me fui con una mochila, con una mano delante y otra atrás, y ahora lo he vuelto a hacer, el mismo proceso, pero desde México a Los Ángeles, pero con la familia en mis espaldas", explica el actor.



"Si eso no es arriesgado, no sé cómo se le puede llamar", se pregunta.

Chaparro vuelve al cine con la segunda parte de la exitosa película 'No manches Frida', que en 2016 recaudó cerca de 15 millones de dólares.

En esta ocasión, la comedia, dirigida como la primera por Nacho G. Velilla, director de "Villaviciosa de al lado" y productor de algunas de las series televisivas españolas más exitosas, como Aida, está ambientada en Puerto Vallarta, en la costa del Pacífico mexicano.



"Honestamente es una película dirigida a la comunidad hispana pero, como que está tan bien contada, está tan bien pensada y los personajes están tan bien estructurados, la película funciona para todo el mundo, incluso los que no hablan español", subrayó Chaparro.



Una de las cosas que destaca del rodaje es que trabajar con jóvenes le hizo recordar sus comienzos y las ganas de trabajar en la industria del cine y la televisión.



"Me recuerda cuando me inicié y el hambre que tenía hace 20 años, y esa es una cualidad que no debemos perder, se gane o no se gane", agregó.

Por eso siempre recuerda una frase que le dijo su madre cuando estaba comenzando a labrar su carrera artística: "Es agradable ser importante, pero más importante es ser agradable".



Considerado uno de los comediantes más destacados en México, Omar Chaparro prefiere que la gente, de aquí a unos años, le recuerde "como un buen papá, un esposo que amó intensamente a su familia y que fue feliz" y no tanto por los éxitos profesionales cosechados a lo largo de su vida.



"Obviamente amo lo que hago y lo hago con toda mi pasión, y si eso va a traer beneficios, logros o el hecho de ser recordado así ya no me corresponde a mí", apostilló.



Sin embargo, hizo un llamado para que "no se subestime tanto la comedia" ya que, a su juicio, "hacer reír es una de las cosas más difíciles" por lo que "se debería de valorar un poquito más".

En 'No manches Frida 2', están los protagonistas de la primera, Martha Higareda y Omar Chaparro, además de Fernanda Castillo, pero se incorporan al elenco estrellas de la televisión mexicana como Itatí Cantoral, Aarón Díaz, y Andrea Noli.



La primera película de la saga contaba la historia de Ezequiel Zequi Alcántara (Omar Chaparro), un ladrón que sale de la cárcel y busca el botín de un robo enterrado en un terreno donde para su sorpresa se ha edificado una instalación de una escuela preparatoria.



Con el fin de recuperar el dinero Zequi obtiene el puesto de profesor sustituto y eso le obliga a ejercer de maestro de unos alumnos muy rebeldes, pero en la escuela conoce la maestra Lucy, de la que se enamora.



El actor celebró el éxito y la repercusión mundial de algunas producciones realizadas en América Latina, como el caso de 'Roma', de Alfonso Cuarón, galardonada con tres premios Oscar.



En esa línea consideró que, especialmente el cine mexicano, está "en un buen momento" ya que "están pasando cosas muy interesantes que antes no se veían".



"Las cinco películas más taquilleras de la historia del cine nacional se han filmado en los últimos cinco o seis años, estamos viendo que está creciendo esta industria" afirmó.



Aún con la maleta llena de sueños, Omar Chaparro está a punto de filmar una ficción basada en la vida del reconocido actor y cantante Pedro Infante, lo que supone "uno de los retos más importantes" de su carrera.



"Gracias a Pedro Infante hoy estoy aquí, ha sido mi ídolo durante toda mi vida y creo que esta película va a ser una gran oportunidad", remarcó.



Entre sus planes más inmediatos está el estreno de 'Pokemon: Detective Pikachu' (10 de mayo), una adaptación de los populares dibujos animados donde ha trabajado junto a Ryan Reynolds y Justice Smith.



A finales de año está previsto que inicie el rodaje del drama 'The Winwalker', producido y escrito por él mismo, con la actriz mexicana Martha Higareda.