'A esta generación no le interesa aprender', dice profesora en video

El video con el testimonio de una profesora puertorriqueña que llora y alerta el desinterés de los alumnos por aprender, se viralizó en redes sociales este 13 de noviembre del 2020.

En el clip, que dura más de 15 minutos, Frances Sánchez explica que le tomó mucho tiempo decidir hacer la transmisión en Facebook pero finalmente lo hizo porque cree que muchas personas están pasando lo mismo y es una forma de exteriorizar lo que tiene en su corazón.



"Acabo de dar la clase en el día de hoy y me he topado con la cruda realidad de que tengo jóvenes que no les importa aprender, que no les importa ser nada", dice la mujer.



Con la voz entrecortada, la profesora continúa: "Hoy es 10 de noviembre y yo tengo estudiantes que desde agosto nunca se han reportado a la clase. Y ya yo estoy harta, ya yo me siento agobiada y ya no sé qué más hacer".



Según Sánchez, la educación a distancia ha destapado una problemática social que lleva más de cuatro años. "Esto no es una cuestión de la educación a distancia, esto trasciende el departamento de educación, esto es una cuestión cultural, generacional", menciona.



"Yo llevo 18 años en el sistema de educación y paulatinamente uno ve la decadencia en la cuestión social, pero nunca había visto el desánimo, el desinterés y la falta de compromiso a niveles tan altos como ahora".



Frente a esta situación, Frances afirma que los profesores están abrumados, "están que no pueden con esta situación" y agrega que se siente dolida porque "toda la carga educativa, toda la responsabilidad se la echen al maestro".



Para la docente, el problema es la falta de compromiso de los estudiantes y de los padres. "Me duele que esta sea la generación que cuando yo tenga mi retiro ellos gobiernen, que se la generación de cristal, que uno no les puede llamar la atención porque te acusan de maltrato institucional".



En su mensaje, Sánchez pide perdón por sus palabras: "Perdóneme por lo que estoy expresando pero vivo sola y necesito exteriorizarlo porque sino me va a carcomer. No es justo que la sociedad vea al maestro de la forma que lo está haciendo". "Los maestros necesitamos ayuda, necesitamos que nos entiendan".



Para concluir, la maestra dice que tanto los alumnos como los padres deben ver al maestro no como su enemigo sino como un aliado. También menciona que los hijos, así sean grandes, necesitan supervisión. "Hay muchos que dicen estar en las clases y no están, o están dormidos, o con la luz apagada".