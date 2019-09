Presidente electo de Guatemala evalúa derogar prohibición de plásticos

LEA TAMBIÉN

El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció este lunes 23 de septiembre de 2019 que evalúa derogar la prohibición de plásticos de un solo uso, adoptada por el actual gobierno, al considerar que el problema de los desechos debe abordarse de forma integral.

Giammattei dijo en conferencia de prensa que no fue consultado por el gobierno del presidente Jimmy Morales sobre la prohibición, que entrará en vigor en dos años, ya bajo su administración.



“No considero que sea oportuno que un gobernante saliente emita un acuerdo gubernativo que se va a aplicar dentro de dos años, cuando él (Morales) ya no va ser el presidente”, declaró Giammattei visiblemente molesto.



Agregó que sus abogados estudian la prohibición y, si determinan que la medida “ no tiene sentido, (...) la vamos a derogar ” .



Giammattei, quien asumirá sus cuatro años de presidencia el próximo 14 de enero, indicó que el problema de los desechos sólidos debe tratarse con “ integralidad”, aplicando y creando leyes para su manejo y reciclaje.



El viernes pasado, el Ejecutivo guatemalteco anunció la prohibición de bolsas plásticas de un solo uso, pajillas, platos, vasos, mezcladores o agitadores, contenedores o recipientes de alimentos. El gobierno ha dado una moratoria de dos años para que se busquen alternativas al plástico.



La prohibición también incluye los productos elaborados con poliestireno expandido, material conocido como duroport, utilizado para empacar alimentos y otros bienes.



La medida fue rechazada por gremios empresariales que alertaron la medida pone en riesgo unos 19 000 empleos directos en la industria del plástico en Guatemala.

El presidente Morales presentó este lunes 23 de septiembre de 2019 la prohibición de plástico no reutilizables como una de sus principales acciones ambientales en una cumbre sobre el cambio climático previa a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.