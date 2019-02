Premios Lo Nuestro alistan una gala de estrenos y de celebración a la mujer

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La ceremonia de los Premios Lo Nuestro, que se celebrará el jueves en Miami (EE.UU.) y en la que la dominicana Natti Natasha acumula 15 nominaciones, será una gala de estrenos musicales y de celebración a la mujer.

Según se desprende de lo que ha adelantado la cadena hispana Univisión, que organiza y entrega los galardones de votación popular, la noche en el American Airlines Arena de Miami contará con un gran número de actuaciones de mujeres, así como de estrenos musicales.



El que es, de acuerdo a la cadena, el galardón más antiguo de la televisión hispana de Estados Unidos, comenzará con el tradicional paso de los artistas por la alfombra magenta que desde este miércoles ya está extendida en una de las puertas laterales del recinto.



El programa de actuaciones al interior del coliseo empezará con el artista boricua Marc Anthony, quien estrenará a nivel mundial su sencillo 'Tu vida en la mía', su primer tema de salsa en dos años.



Luego, Natti Natasha, la mexicana Thalía y la argentina Lali Espósito interpretarán temas como 'Lindo pero bruto' y 'No me acuerdo', en lo que será un tributo al gran momento de las intérpretes femeninas y su reinado en las listas de popularidad.



Natti Natasha es de hecho la artista que más números musicales tendrá, pues cantará también con el colombiano Silvestre Dangond 'Justicia', e interpretará su más reciente sencillo 'Pamala yo'.



A lo largo de la noche, más de una decena de artistas interpretarán por primera vez en televisión sus últimos sencillos, entre ellos el español Alejandro Sanz, quien cantará 'Back in the city'; el colombiano Juanes, con 'La Plata'; J Balvin, 'Reggaetón'; y Ozuna, 'Cama vacía'.



También se han anunciado presentaciones de los puertorriqueños Pedro Capó y Farruko, así como el mexicano Cristian Nodal, quien estrenará la canción 'Nada nuevo'.



Daddy Yankee, Roberto Carlos y la banda Intocable serán los grandes homenajeados de la noche.



Para celebrar los quince años de la publicación de 'Barrio Fino', el disco que dio a conocer a Yankee, quien recibirá el 'Premio Lo Nuestro a la Trayectoria', se ha organizado un número musical en el que las estrellas de la música urbana Yandel, Zion y Lennox, J Balvin, De La Ghetto y Ozuna cantarán un popurrí de éxitos del boricua que incluyen 'Lo que pasó, pasó', 'Rompe', 'Ella me levantó' y 'Gasolina'.

Video: YouTube Cuenta: Daddy Yankee



El cantante brasileño Roberto Carlos recibirá el 'Premio a la Excelencia' e interpretará varios de sus temas más populares, con la compañía de Alejandro Sanz, Reik y Joss Favela.



Por su parte, Intocable, que presentará dos temas nuevos, recibirá también el premio a la trayectoria por sus 25 años de "aportes a la música latina".



Con 34, es el grupo con más nominaciones en la historia de estos galardones, de los que ha recibido un total de 24.