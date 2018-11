Polémica en el concurso Reina de Loja por 'marginación' a la Virreina

LEA TAMBIÉN

La noche del sábado, 10 de noviembre del 2018, se celebró en el coliseo de la Ciudad de Loja el certamen Reina de Loja. La joven María Daniela Ortega Ullauri fue la ganadora del concurso. Sin embargo, tras su coronación, se suscitó una controversia que ha sido comentada en las redes sociales desde la noche de la elección.

En el certamen participaron 10 candidatas: Vanessa Sánchez, Marianggely Jaramillo, María José Camacho, Emily Muñoz, Krupskaya Campoverde, Rita Guanga, Camila Romero, Melissa Sánchez, María Daniela Ortega y Mishelle Cárdenas.



La polémica que gira en torno al concurso está centrada en Mishelle Cárdenas pues, según registra un video difundido en Twitter, tras la coronación de Daniela Ortega, las otras candidatas hicieron a un lado a Cárdenas, quien fue electa Virreina de Loja.



Tras la coronación, la Reina electa María Ortega y las candidatas no ganadoras hicieron de lado a la Virreina electa Mishelle Cárdenas. pic.twitter.com/0YEz9K4ORr — Loja al Día (@LojaAlDia) November 10, 2018

Luego de la coronación, los presentadores solicitan a las finalistas de Reina de Loja que suban al escenario para una fotografía. Entonces, las jóvenes se abrazan entre ellas mientras Ortega saluda a las autoridades. "Mira cómo no la felicitan", dice la voz de un miembro del público en el video. "No la toman en cuenta para nada", responde otra.



Las voces se refieren a Mishelle Cárdenas quien está sola en medio del escenario. Luego, Ortega se acerca y abraza a las otras candidatas a Reina de Loja mientras Cárdenas continúa parada sola sobre el escenario.



Antes del concurso, padres de familia de las candidatas amenazaron con retirar a nueve de las 10 postulantes a Reina de Loja si el certamen no descalificaba a la candidata Cárdenas. El documento, que fue difundido en la página de Twitter Lo del momento Loja, sostiene que se realizaron dos reuniones para tomar la decisión.



Sin embargo, esta no se cumplió, pues todas las candidatas participaron en la elección y finalmente Cárdenas fue electa Virreina de Loja en medio de críticas hacia la reina y el certamen.



Padres de familia de candidatas a #ReinaDeLoja2018 amenazan mediante oficio con retirar a las nueve de diez al certamen de Reina de Loja si no descalifican a la postulante y no se presentarán al evento de hoy.#LDMnoticias pic.twitter.com/TaHelWzxqA — Lo del momento Loja (@lodelmomentoloj) November 9, 2018

En redes sociales, los usuarios criticaron la actitud de la reina electa de Loja y de las ocho participantes que no felicitaron a Cárdenas por su triunfo.



Un usuario, identificado como Galo Mosquera, escribió en Twitter: "En un video se ve una actitud bastante deleznable de parte de esta reina y otras candidatas contra la Virreina, le hicieron un desplante horrible en el escenario. Me da pena por Loja, que siempre se preció de su gente educada. A esta reina le falta clase y educación".



En un video se ve una actitud bastante deleznable de parte de esta reina y otras candidatas contra la virreina, le hicieron un desplante horrible en el escenario.



Me da pena por Loja, que siempre se preció de su gente educada. A esta reina le falta clase y educación. — Galo Mosquera (@gsmosquera) November 11, 2018

Otro usuario identificado como Wilper Prado, aplaudió a Cárdenas "por su gran muestra de tolerancia a tan bochornoso comportamiento de la reina y su grupo de amigas participantes. A Michelle, que la conozco, la humildad y tranquilidad con la que recibe los resultados, la hacen grande. Desde acá mi abrazo".



Mi aplauso para la Virreina de Loja por su gran muestra de tolerancia a tan bochornoso comportamiento de la reina y su grupo de amigas participantes.

A Michelle, que la conozco, la humildad y tranquilidad con la que recibe los resultados, la hacen grande. Desde acá mi abrazo. https://t.co/TkyCENx23T — Wilmer Prado P. (@WILOPRADO) November 11, 2018

Otro usuario, Francisco Freire Segarra, escribió: "Viendo los videos de lo sucedido en la elección de Reina de Loja, la actitud de las demás participantes con la Virreina me hizo acuerdo a las divinas de 'Patito Feo' y llegar a la conclusión de que estos eventos no sirven y deberían ser eliminados porque van y les da aires de realeza".

Viendo los videos de lo sucedido en la elección de Reina de #Loja, la actitud d las demás participantes con la virreina me hizo acuerdo a las divinas de Patito Feo y llegar a la conclusión de q estos eventos no sirven y deberían ser eliminados xq van y les da aires de realeza 🤮 — Francisco Freire Segarra (@panchofreire) November 11, 2018

Por su parte, Estefanía Villalta G escribió que los certámenes como Reina de Loja "ya que continúan existiendo, deberían resaltar los valores y la educación. No solo juzgar una cara y un cuerpo bonito". Su mensaje acompaña una imagen en la que se puede leer: "Las mujeres que ayudan a otras a brillar, saben que hay espacio y luz para todas".

A propósito del Reina de Loja 2018. Estos certámenes, ya que continúan existiendo, deberían resaltar los valores y la educación. No solo juzgar una cara y un cuerpo bonito. pic.twitter.com/x5bvgemSSM — Estefanía Villalta G (@niadelcisnevg) November 10, 2018

Otra usuaria, Carolina Zeraus, compartió otra imagen en la que se lee: "Si a todas las niñas se les enseñara a amarse ferozmente en lugar de competir unas con otras y odiar sus propios cuerpos, en qué mundo tan diferente y hermoso viviríamos".

A propósito de la elección Reina de Loja. pic.twitter.com/2yggWZmoRf — Carolina Zeraus™ (@CarolineZeraus) November 10, 2018

Ayer, (11 de noviembre del 2018) la plataforma de Facebook Loja TV digital realizó un en vivo en el que participó Cárdenas. La Virreina de Loja se refirió a la polémica en la coronación y a la carta pública en la que los padres hablan de un supuesto favorecimiento a Cárdenas.

La Virreina agradeció a Loja por su apoyo. "Estoy muy feliz con el resultado. Di todo en el escenario, creo que a todos les constó", dice Cárdenas antes de empezar su intervención en el show. También aclara que "antes del evento oré, pedí perdón a todas las personas que hicieron públicas muchas cosas falsas para dañar mi reputación, mi imagen, entonces yo ya las perdoné. Es un concurso".



Cárdenas dijo que ella no tenía privilegios en el concurso. Este rumor empezó a circular pues la joven también es candidata para Miss Ecuador. Contó que tuvo un permiso por temas familiares- era el cumpleaños de su madre- y por ello grabó el video de cierre del evento después de sus compañeras, algo que los padres consideraron un privilegio.



"Creo que me tomaron como una competencia muy fuerte" dice la joven en la entrevista en la que cuenta que ella se ha venido preparando durante muchos años. "Solo querían que cumpla la mayoría de edad" y ya tiene experiencia en pasarela, reconoce que fue una competencia "muy grande para ellas" y dijo que se sintió muy segura de si misma durante el concurso.



Sobre la relación con las otras concursantes durante la competencia, Cárdenas comentó que los rumores se iniciaron el primer día en el que ella ingresó al certamen. "Al principio cuando nos saludábamos notaba un distanciamiento, pero ya cuando hacíamos pasarela habían chicas que no podían y yo les compartía mis conocimientos... porque si uno sabe, ¿por qué no compartirlo con los demás?", cuestionó.



Cárdenas sostiene que su intención de ayudar a las otras concursantes se tomó "de mala manera". "La noche del jueves 8 de noviembre yo no sabía que ya se habían reunido entre los padres, porque con las chicas todo bien".



Contrario a lo que se puede pensar, la Virreina de Loja dijo que al enterarse de la existencia de la carta que amenazaba con boicotear el concurso si ella no era descalificada se sintió feliz. "Ellas me quieren sacar porque no se sienten seguras de poderme ganar. En ningún momento me deprimí", sostuvo. Y añadió que recibió mensajes positivos en cuanto esto se hizo público.