La pena de Bill Cosby se conocerá este 25 de septiembre del 2018

El actor estadounidense Bill Cosby, declarado culpable de agresión sexual a fines de abril, finalmente conocerá su sentencia, que no podrá superar los diez años, el martes 25 de septiembre del 2018.

El principal abogado del excomediante, Joseph Green, dijo el lunes que el psicólogo experto citado por la defensa recién podría estar presente el martes.



El juez Steven O'Neill aceptó escuchar al experto antes de decidir sobre la sentencia de Cosby, hallado culpable por un jurado de haber agredido sexualmente a Andrea Constand una noche de 2004 en su mansión de Filadelfia.



Habrá que esperar un día más para conocer la primera pena tras el estallido del caso Weinstein, en un caso que ha sido presentado como el primer veredicto en la era #MeToo, el nombre del movimiento contra el acoso sexual que sumó masas de adeptos en Estados Unidos y el mundo.



El juez anunció que el fiscal y la defensa habían alcanzado un acuerdo para que los tres cargos se juntaran en uno solo.



La agresión de carácter sexual acompañada de una circunstancia agravante, el único cargo que pesa sobre él a partir de este arreglo, se castiga con solo diez años de cárcel, mientras que Cosby hasta ahora teóricamente se enfrentaba a una posible pena de 30 años.



Pero incluso una sentencia reducida sería una dura prueba para el actor de 81 años, físicamente disminuido y casi ciego.



La primera parte de la audiencia el lunes se dedicó a la solicitud de la fiscalía de ver al octogenario en la lista de depredadores sexuales violentos del estado de Pensilvania, acorde a lo recomendado por el organismo competente, el SOAB.



El Dr. Foley, testigo de la defensa, se opuso a esta clasificación argumentando que con 81 años y casi ciego, Cosby no era una amenaza.



La miembro experta del SOAB consideró, en cambio, que Cosby cumplía con los criterios de un depredador sexual violento. “Es posible que ya se haya encontrado con quien podría ser su futura víctima” , afirmó.



Cinco años atrás, Cosby era considerado una de las figuras morales más prominentes de Estados Unidos, pero también un incansable defensor del movimiento por los derechos civiles con el aval de haber sido el primer actor afrodescendiente exitoso de la televisión.



Pero docenas de mujeres lo han acusado públicamente de haberlas agredido sexualmente, casos que prescribieron todos excepto el de Andrea Constand, la única que pudo avanzar a un proceso penal.



Su reputación quedó sepultada bajo los testimonios, que invariablemente lo han retratado como un avezado depredador sexual que a menudo incluía en su modus operandi la administración de fuertes sedantes.



El actor se sentó silenciosamente en la corte, vestido con un traje oscuro, camisa blanca y corbata estampada. Parecía relajado, a veces charlando y sonriendo con su equipo de defensa.



Los padres y la hermana de Constand testificaron, recordando lo traumática que había sido su terrible experiencia para toda la familia.



“El impacto de este evento nunca desaparecerá”, dijo la hermana de la víctima, que vive hoy en Canadá.



“Vivo con mi trauma día a día”, contó su madre. “Este evento ha traído mucho dolor y tristeza a mi vida”.



“Todo lo que pido es justicia, como el tribunal lo considere apropiado” , dijo Andrea Constand simplemente antes de regresar a su asiento en el público.



Durante sus alegatos, el abogado principal de Cosby, Joseph Green, pidió al juez que sea indulgente, tanto en la sentencia como sobre la solicitud de clasificarlo como un depredador sexual violento.



“El señor Cosby no es peligroso” dijo. “Los hombres ciegos de 81 años que no son autónomos no son peligrosos”.



Pero este argumento fue desestimado por el fiscal del condado de Montgomery, Kevin Steele, que consideró que la edad no era una excusa. “¿Debería tener una prebenda porque le tomó tanto tiempo llegar aquí?”, lanzó. “Nadie está por encima de la ley”.



Y reclamó la pena máxima posible, diez años, alegando que el actor no muestra remordimientos. “No cree que haya hecho nada malo”, señaló.



Luego del veredicto del pasado mes de abril, el exabogado de Cosby, Tom Mesereau, aseguró que el creador del 'Show de Bill Cosby' apelaría su condena, cualquiera que fuera. Pero Green no mencionó el tema.



La ley de Pensilvania establece que si el condenado anuncia su intención de apelar sobre la sentencia, el juez puede dejarlo libre bajo fianza hasta que se decida sobre la apelación.

Cosby podría por tanto salir libre de la corte de Norristown el martes, aunque fuera sentenciado a prisión.