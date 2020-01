Partidarios de Trump piden a FBI indagar 'amenaza' de comediante George López

LEA TAMBIÉN

Seguidores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidieron este lunes 6 de enero del 2020 al FBI que investigue al comediante mexicano-estadounidense George López por lo que, aseguran, fue una "amenaza de muerte" contra el mandatario.

Los partidarios de Donald Trump han rechazado un comentario que escribió López en las redes sociales al reaccionar a un video en el que un hombre habla en una entrevista con la cadena estatal iraní Channel One sobre una supuesta recompensa por matar al presidente de EE.UU.



"Somos 80 millones de iraníes. Si cada uno de nosotros pone un USD 1 tendremos USD 80 millones estadounidenses y se los daremos en recompensa a quien nos lo traiga (a Trump)", dijo uno de los asistentes al funeral del general iraní Qasem Soleimani, cuya muerte en un ataque aéreo de EE.UU. desembocó en una fuerte tensión bilateral.



Ante esas declaraciones, replicadas en Internet por la cuenta Chicano World Star, López escribió en la sección de comentarios que "nosotros lo hacemos por la mitad".



La reacción de los partidarios de Trump fue tal, que el nombre de George López estuvo en las 10 etiquetas más populares de Twitter en Estados Unidos durante el día, provocando todo tipo de comentarios a favor y en contra.



"George López dijo que asesinaría a Trump por la mitad de la recompensa de USD 80 millones, me parece que el Servicio Secreto y el FBI debería investigar esto", escribió Ryan Fournier, copresidente de la organización Students For Trump.



"El Servicio Secreto tiene que ir a la casa de este lunático violento y arrestarlo", indicó, por su parte, el veterano Wyanee Dupree, uno de los líderes del grupo Black Republicans.

Por su parte, López, de 58 años, un abierto crítico de Trump quien ya ha provocado polémicas por sus comentarios sobre el mandatario, ha guardado silencio, mientras que sus publicistas han respondido a las preguntas de la prensa local repitiendo que "era en broma".



La muerte el viernes de Soleimaní, comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraní (IRGC), junto a líderes de las milicias chiíes iraquíes Multitud Popular en un bombardeo selectivo de Estados Unidos en Bagdad ha provocado una escalada de la tensión sin precedentes en Oriente Medio.

Entre llantos y gestos de dolor y rabia, cientos de miles de iraníes abarrotaron hoy las calles del centro de Teherán para clamar venganza contra Estados Unidos por el asesinato del poderoso comandante, elevado a mártir en Irán