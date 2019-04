¿En qué orden deben verse las películas de 'Star Wars'?; los fans responden

LEA TAMBIÉN

La saga original de 'Star Wars' llega a su fin. Después de más de 40 años, los seguidores ya conocen la película que cerrará esta emblemática trama, pero ¿Cuál es el orden perfecto para seguir la historia que ha apasionado a varias generaciones? Los fanáticos de la galaxia no se ponen de acuerdo.

La primera trilogía de 'Star Wars' fue lanzada en 1977 con una película que pasó a considerarse el episodio IV de la saga cuando, en 1999, la franquicia galáctica decidió narrar los hechos anteriores desde el capítulo I con una nueva trilogía.



Además, a partir de 2015 llegaron otras tres nuevas películas que sitúan al espectador en el final de los hechos, justo en el polo opuesto de la trama.

Así, la saga de nueve películas que en diciembre pasará a la historia del cine ofrece múltiples formas de seguirse que los fanáticos de Star Wars reunidos en la Star Wars Celebration proponen.

"En el orden de lanzamiento, no hay otro modo", dice Brian, de Atlanta (Estados Unidos).



Según este seguidor, que acude a Chicago completamente disfrazado de 'mudtrooper' o 'soldado de pantano', no hay otra forma de seguir la saga que respetando el orden en el que las películas fueron estrenadas. "No hay discusión sobre eso", dice tajante a EFE.



Aunque apenas puede apreciarse su expresión, ya que un enorme casco con máscara oculta su cara, se intuye que a Brian no le apetece debatir más este asunto y con su "armamento galáctico" impone a cualquiera que quiera rebatirlo.



"Del capítulo I al IX, es la forma de entenderlo mejor", dice Andrea Compton, de Madrid (España).



Para la 'influencer' española la mejor forma de entender la saga completa es seguir el orden cronológico en el que suceden los hechos. Por lo tanto, habría que comenzar con la trilogía lanzada en 1999 para después continuar con los capítulos estrenados en 1977 y finalizar con las últimas y recientes películas.



"A mí me parece la forma de entenderlo mejor, yo lo vería en orden, del capítulo I al IX", defiende la creadora de contenido para Internet, rodeada de los libros y figuras para coleccionistas que ha comprado durante la convención.

"A partir del capítulo VII, con las últimas, así enganché yo a mis pequeños" dice Rodrigo, de Santiago de Chile (Chile).



Rodrigo, que cruzó el continente americano de sur a norte para participar en la celebración de Chicago, aporta la respuesta más novedosa a esta discusión: Ver la saga desde el capítulo VII y desde ahí llegar al final con el futuro episodio IX.



De acuerdo con esta teoría, luego el espectador novato puede dedicarse a las películas más antiguas.



"Para los más jóvenes es lo mejor, yo enganché así a mis pequeños. Sienten las últimas películas más recientes y más cercanas", afirma el seguidor junto a su mujer.



Instantes antes la pareja gritaba "Viva Chile" cuando el actor chileno Pedro Pascal pisó el escenario para presentar la nueva serie que protagonizará, basada en el universo Star Wars.



"Desde el episodio IV, tal y como fueron estrenadas", afirma Javier Ruescas de Madrid (España).

"Si ves la trilogía que comienza con el capítulo IV y después vas a la precuela con el episodio I no te haces 'spoiler' (avanzar parte de la trama). Ves las referencias", razona el escritor y 'youtuber'.



Tras una conversación con su amiga Andrea Compton, Ruescas llega a esta conclusión. No sin dudar un poco antes.



"Yo vi las primeras que se estrenaron cuando era pequeño -recuerda-, y luego las seguí en el orden en el que fueron saliendo. A lo mejor tiene más sentido seguirlo del I al IX, pero yo lo disfruté más así".



"Hay que verlas según fueron estrenadas, por respeto a los efectos especiales", comenta Christine, de Nueva York (Estados Unidos).



Para esta fan, que se pasea por los pasillos de la convención vestida como la Princesa Leia, una de las cosas bonitas de la saga es "ver cómo han evolucionado los efectos especiales".

"Cualquier orden es bueno", señala Anna, de Estocolmo (Suecia).





La postura más conciliadora llega desde el norte de Europa. Esta aficionada sueca, que acude a la celebración de Star Wars desde el otro lado del océano Atlántico junto a su marido, cree que hay razones que justifican todos los órdenes.



"Según la fecha de estreno es como la mayoría la conocemos. Aunque seguir el orden la trama es la forma más directa de atender a la historia, ver las últimas y luego las primeras también es una buena opción. Cualquier orden es bueno", considera poniendo fin al debate.